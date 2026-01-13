Chủ tịch Trung Quốc: Cuộc chiến chống tham nhũng không được phép để thua

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Reuters).

Phát biểu hôm 12/1 trước phiên họp toàn thể của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI), cơ quan chống tham nhũng cao nhất của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình nói rằng dù đất nước đã đạt được những tiến triển đáng kể trong năm ngoái, nhưng đây vẫn là một “cuộc đấu tranh lớn”.

Ông Tập phát biểu: "Tham nhũng là chướng ngại và lực cản đối với sự phát triển của đảng Cộng sản và đất nước, và cuộc đấu tranh chống tham nhũng là một cuộc đấu tranh lớn mà chúng ta không thể để thua".

“Hiện nay, tình hình trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng vẫn nghiêm trọng và phức tạp… Chúng ta phải duy trì lập trường gây áp lực cao mà không dao động, kiên quyết trừng trị tham nhũng ở bất cứ nơi nào nó tồn tại, xóa bỏ mọi hình thức tham nhũng và không để các phần tử tham nhũng có chỗ ẩn náu", ông khẳng định.

Ông Tập cũng kêu gọi các quan chức đưa ra những phương thức mới để phát hiện, nhận diện và xử lý mọi loại hình tham nhũng.

Năm nay, Trung Quốc sẽ tiến hành một cuộc cải tổ lớn đối với chính quyền địa phương trên toàn quốc, và ông Tập nói rằng đảng Cộng sản Trung Quốc “phải bố trí những cán bộ thực sự trung thành, đáng tin cậy, nhất quán và có trách nhiệm”.

Ông Tập đã phát động một chiến dịch trấn áp tham nhũng quy mô lớn ngay khi lên nắm quyền hơn 10 năm trước. Năm ngoái, CCDI đã tạm giữ 65 quan chức cấp cao, tăng so với 58 người vào năm 2024.

Ông Tập cũng cho biết Trung Quốc cần “thúc đẩy cuộc đấu tranh chống tham nhũng với nhận thức rõ ràng hơn và quyết tâm mạnh mẽ hơn”, đồng thời nói thêm rằng những nỗ lực này sẽ cung cấp “sự bảo đảm vững chắc” để đạt được các mục tiêu của kế hoạch 5 năm mới nhất về phát triển đất nước.

Ông Tập mô tả 5 năm tới là “giai đoạn then chốt để đặt nền móng vững chắc và dốc toàn lực đạt được hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa”. Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc, dự kiến được đưa ra phê chuẩn vào tháng 3, vạch ra các ưu tiên then chốt cho kinh tế, công nghệ và quốc phòng của đất nước trong giai đoạn 2026-2030, được xem là thời kỳ mang tính quyết định đối với Bắc Kinh.

Ông Tập nhấn mạnh thêm: “Chúng ta phải kiên trì nguyên tắc mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và không có ngoại lệ trong việc thực thi pháp luật và quy định”.