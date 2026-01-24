Trung Quốc mở cuộc điều tra 2 tướng cấp cao

Ông Trương Hựu Hiệp (Ảnh: Reuters).

Trung Quốc đã quyết định mở cuộc điều tra đối với các quan chức quân sự cấp cao Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập vì bị nghi ngờ có “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết hôm 24/1.

Theo thông báo, ông Trương là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân uỷ Trung ương, trong khi ông Lưu là Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, 2 ông bị điều tra vì nghi vấn “vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng”, nhưng không nói chi tiết về vụ việc. Theo Bộ này, quyết định đưa họ vào diện điều tra được đưa ra bởi Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc đã khai trừ 2 quan chức cấp cao khỏi đảng Cộng sản và quân đội, bao gồm ông Hà Vệ Đông, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc và ông Miêu Hoa, Chủ nhiệm Tổng cục Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương.