Trung Quốc cam kết giúp Cuba giữa khủng hoảng nhiên liệu

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Ảnh: Kyodo).

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 11/2 ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm nói rằng Trung Quốc sẽ làm những gì tốt nhất có thể để hỗ trợ Havana và một lần nữa chỉ trích những hành động gây ảnh hưởng tới quyền được sống và phát triển của người dân Cuba.

Tuy nhiên, ông Lâm chưa nêu các chương trình cụ thể, cho biết thêm rằng các bước tiếp theo sẽ “phụ thuộc vào tham vấn song phương” với Havana.

Hôm 10/2, ông Lâm đã bày tỏ sự ủng hộ chính trị đối với chính phủ Cuba, nói rằng Trung Quốc phản đối “sự can thiệp từ bên ngoài” vào công việc nội bộ của quốc đảo.

Các bình luận trên diễn ra trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng sau khi Mỹ chặn các chuyến hàng dầu từ Venezuela.

Sau sự kiện Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ vào đầu tháng 1, Washington tuyên bố đã ngăn các chuyến dầu từ Caracas sang Havana, nguồn năng lượng chính của Cuba.

Ông Trump tiếp tục gia tăng sức ép khi ký sắc lệnh hành pháp cảnh báo áp thêm thuế đối với các nước bán dầu cho Cuba.

Havana đã ban hành các biện pháp khẩn cấp để tiết kiệm nguồn cung. Hôm 10/2, chính phủ tạm dừng cung cấp nhiên liệu máy bay, buộc các hãng hàng không quốc tế phải hạ cánh kỹ thuật ở nước khác để tiếp nhiên liệu. Chính quyền cũng yêu cầu giảm giờ làm việc trong khu vực công và chuyển các trường đại học sang học trực tuyến.

Cuba ước tính cần khoảng 100.000 thùng dầu mỗi ngày nhưng chỉ tự sản xuất được khoảng 40.000 thùng, khiến nước này phụ thuộc vào nhập khẩu. Venezuela trước đây là nhà cung cấp chính, nhưng các chuyến hàng đã bị dừng sau hành động của Mỹ đối với ông Maduro.

Bất chấp cảnh báo của Washington, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nói vào tuần này rằng Mexico sẽ tiếp tục “các chuyến hàng dầu nhân đạo”. Bà Sheinbaum cũng cho rằng việc áp thuế đối với các nước bán dầu cho Cuba có thể gây ra khủng hoảng nhân đạo và thông báo gửi viện trợ lương thực.

Tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gặp người đồng cấp Cuba Bruno Rodríguez tuần trước. Theo tuyên bố chính thức, ông Vương nói Trung Quốc “phản đối sự can thiệp bên ngoài vô cớ” và sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng của mình, đồng thời kêu gọi 2 nước tăng cường hợp tác giữa “những biến động phức tạp” ở Mỹ Latinh.

Tháng 1, Bắc Kinh công bố sẽ gửi 60.000 tấn gạo và viện trợ khẩn cấp 80 triệu USD cho Cuba. Sự ủng hộ công khai của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump coi Tây bán cầu là “vùng ảnh hưởng chiến lược” chủ yếu của Mỹ và cảnh báo các cường quốc khác tôn trọng vị thế này.