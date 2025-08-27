Triều Tiên khẳng định lập trường về vũ khí hạt nhân

Khí tài diễu binh tại Triều Tiên (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/8 tuyên bố việc sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là lựa chọn tất yếu để ngăn chặn các mối đe dọa từ đối thủ và thích ứng với sự thay đổi trong bối cảnh an ninh toàn cầu.

"Chúng tôi có lập trường bất di bất dịch là sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết.

KCNA cũng kêu gọi Hàn Quốc dừng nuôi hy vọng về việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25/8 rằng, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí hợp tác chặt chẽ để "thiết lập hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên".

Trước khi đến Mỹ tham dự hội nghị thượng đỉnh với ông Trump, ông Lee nói trong một cuộc phỏng vấn với báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản rằng ông sẽ theo đuổi kế hoạch phi hạt nhân hóa gồm 3 giai đoạn cho Triều Tiên, bắt đầu từ việc đóng băng các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng trong giai đoạn đầu tiên.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6, ông Lee đã cam kết hàn gắn mối quan hệ căng thẳng với Triều Tiên và tìm cách nối lại đối thoại liên Triều. Tuy nhiên, Triều Tiên đã bác bỏ những lời đề nghị hòa bình của nhà lãnh đạo Hàn Quốc, nói rằng Bình Nhưỡng không có ý định cải thiện quan hệ với Seoul.

Bà Kim Yo-jong, Phó Trưởng ban Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, hồi tháng 7 tuyên bố Mỹ cần phải chấp nhận “thực tế hạt nhân mới” và sẽ không có cuộc đối thoại nào trong tương lai có thể chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau các hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Bà Kim nhấn mạnh việc công nhận Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nên được xem là “điều kiện tiên quyết” trong các bước tiếp theo, đồng thời tuyên bố mọi nỗ lực phủ nhận vị thế đó “sẽ bị bác bỏ hoàn toàn”.

Bà cho biết năng lực của Triều Tiên với tư cách là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và môi trường địa chính trị đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi ông Kim và ông Trump tổ chức 3 cuộc hội đàm trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ.

“Mọi nỗ lực phủ nhận vị thế của Triều Tiên với tư cách là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ bị bác bỏ hoàn toàn”, bà Kim nhấn mạnh.

Tại cuộc họp đảng cuối năm 2022, nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi tăng số lượng kho vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân và sản xuất hàng loạt vũ khí hạt nhân chiến thuật. Vào tháng 9/2023, Triều Tiên đã quy định chính sách tăng cường lực lượng hạt nhân trong hiến pháp.