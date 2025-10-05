Triều Tiên triển khai các biện pháp quân sự mới trước lễ duyệt binh lớn

Ông Kim Jong-un phát biểu tại buổi triển lãm quốc phòng hôm 4/10 (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi sẽ phát triển thêm các biện pháp quân sự mới đối phó việc Mỹ tăng cường lực lượng quân sự ở Hàn Quốc", Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại một cuộc triển lãm quốc phòng trước lễ kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên.

Theo nguồn tin, Bình Nhưỡng đã triển khai các tài sản chiến lược để đối phó với việc Mỹ tăng cường lực lượng quân sự ở Hàn Quốc, đồng thời tuyên bố sẽ phát triển thêm các biện pháp quân sự mới.

"Tỷ lệ thuận với việc tăng cường lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, lợi ích chiến lược của chúng tôi trong khu vực cũng tăng lên và chúng tôi đã phân bổ các tài sản đặc biệt cho các mục tiêu quan trọng cần quan tâm", ông Kim Jong-un nhấn mạnh thêm.

Nhà lãnh đạo này nói thêm rằng Triều Tiên "chắc chắn sẽ phát triển các biện pháp quân sự bổ sung" để chuẩn bị ứng phó với việc tăng cường lực lượng của Mỹ, nhưng chưa nêu cụ thể.

Tuyên bố mới nhất của ông Kim Jong-un được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Hàn Quốc báo cáo rằng Bình Nhưỡng đã tích trữ một lượng lớn uranium làm giàu cao và uranium cấp độ vũ khí, báo hiệu sự gia tăng mạnh mẽ trong kho dự trữ vật liệu hạt nhân của nước này.

"Tôi tin rằng đối phương nên quan tâm đến hướng phát triển của môi trường an ninh của họ", ông Kim Jong-un nhấn mạnh trong bài phát biểu lần này.

Cuộc triển lãm quân sự ở Bình Nhưỡng khai mạc hôm 4/10, mang tên Phát triển Phòng vệ 2025. Cuộc triển lãm thường niên lần thứ 3 liên tiếp được ông Kim Jong-un mô tả là kết quả của các dự án hiện đại hóa và phát triển năng lực quân sự.

Trong những tuần gần đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã chỉ đạo các quan chức cấp cao tăng cường "lá chắn và thanh kiếm hạt nhân" của quốc gia, nói rằng chỉ có "phản ứng hạt nhân" mới có thể bảo vệ an ninh đất nước.

Trong bài phát biểu tại sự kiện triển lãm quân sự , ông ca ngợi đây là "kết quả gần đây của những dự án quan trọng, nhằm đặt cơ cấu năng lực quân sự của Triều Tiên, lấy răn đe hạt nhân làm xương sống, trên nền tảng ngày càng hiện đại và tiên tiến".

Triều Tiên được tin là sẽ tiến hành cuộc duyệt binh quân sự quy mô lớn vào ngày 10/10 để kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Tại sự kiện này, Bình Nhưỡng được cho là sẽ khoe các vũ khí và khí tài quân sự mới nhất.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời các nhà phân tích dự đoán, Bình Nhưỡng cũng có thể sẽ trình làng thế hệ tiếp theo của tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20 trong cuộc duyệt binh.