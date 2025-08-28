Lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh công tác chuẩn bị cho tình huống chiến tranh

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đứng cạnh lính bắn tỉa trong chuyến thăm căn cứ huấn luyện tác chiến đặc biệt ngày 27/8 (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27/8 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát các đơn vị bắn tỉa và tác chiến đặc biệt tại một căn cứ huấn luyện, nhấn mạnh rằng việc tăng cường lực lượng tác chiến đặc biệt là "ưu tiên hàng đầu" trong công tác chuẩn bị của quân đội cho một cuộc chiến tranh tiềm tàng.

Theo KCNA, ông Kim Jong-un đã đến thăm căn cứ huấn luyện tác chiến đặc biệt thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội và kiểm tra hoạt động huấn luyện của các đơn vị, bao gồm cả vũ khí và phương pháp huấn luyện.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên mô tả lính bắn tỉa là lực lượng được tuyển chọn kỹ lưỡng, đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng và được huấn luyện để thực hiện các hoạt động quân sự độc lập và tự chủ.

Ông Kim Jong-un khẳng định việc tăng cường đáng kể năng lực tác chiến đặc biệt và bắn tỉa là một "nhiệm vụ quan trọng" trong quá trình xây dựng quân đội Triều Tiên.

"Việc trang bị vũ khí toàn diện cho lực lượng tác chiến đặc biệt để đưa họ thành lực lượng chủ chốt trong các hoạt động chiến tranh và trở thành nhóm tác chiến mạnh nhất là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong công tác chuẩn bị cho chiến tranh của quân đội chúng ta", ông Kim Jong-un chỉ đạo.

Ông Kim Jong-un cũng đã kiểm tra một loại súng trường bắn tỉa nội địa mới được phân phối cho các đơn vị quân đội, mô tả đây là vũ khí "chính xác tầm xa" vượt trội và kêu gọi hiện đại hóa vũ khí cũng như phát triển các chiến thuật chiến tranh sáng tạo.

Ông cũng ra lệnh cải thiện chất lượng trang phục tác chiến ngụy trang cho lính bắn tỉa để phù hợp với điều kiện và thời tiết tại khu vực làm nhiệm vụ, trước khi giám sát một cuộc diễn tập bắn đạn thật của đơn vị bắn tỉa và một buổi huấn luyện của lực lượng tác chiến đặc biệt.

Cuộc thị sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc tập trận quân sự chung quy mô lớn.

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc ngày 18/8 đã bắt đầu cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi (UFS) thường niên.

Cuộc tập trận kéo dài 11 ngày, dự kiến đến hết ngày 28/8, bao gồm các cuộc tập trận đối phó với các mối đe dọa "thực tế" nhằm tăng cường năng lực của các đồng minh trên mọi lĩnh vực.

Khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc sẽ được huy động cho cuộc tập trận năm nay.

Trong một tuyên bố ngày 10/8, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên đã phản đối cuộc tập trận này, đồng thời cảnh báo sẽ thực thi quyền "tự vệ" của Bình Nhưỡng trong trường hợp cần thiết.

Tuy nhiên, Hàn Quốc và Mỹ nhấn mạnh các cuộc tập trận mùa hè chỉ "mang tính chất phòng thủ".