Hàn Quốc sắp triển khai tên lửa "quái vật"

Tên lửa đất đối đất Hyunmoo-5 của Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap).

Trả lời phỏng vấn Yonhap ngày 16/10, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back cho biết: “Là một quốc gia thành viên của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Hàn Quốc không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, vì vậy tôi tin chắc rằng chúng ta cần có một số lượng đáng kể tên lửa Hyunmoo-5 khổng lồ để đạt được thế cân bằng răn đe”.

“Việc sản xuất hàng loạt đã bắt đầu, và chúng tôi đang tìm cách tăng sản lượng đáng kể,” Bộ trưởng Quốc phòng xác nhận, đồng thời cho biết việc triển khai loại tên lửa mạnh mẽ này sẽ bắt đầu vào cuối năm nay.

Tên lửa đất đối đất Hyunmoo-5, được mệnh danh là “quái vật” vì kích thước khổng lồ, có thể mang đầu đạn nặng khoảng 8 tấn, đủ sức phá hủy các boong-ke ngầm. Quân đội Hàn Quốc lần đầu công bố loại tên lửa này trong lễ kỷ niệm năm ngoái.

Bộ trưởng Ahn kêu gọi tăng cường mạnh mẽ kho vũ khí tấn công của quân đội ở nhiều cấp độ và chức năng khác nhau, từ bom dẫn đường chính xác (JDAM) cho tới phiên bản nâng cấp của Hyunmoo-5 với tầm bắn xa hơn và đầu đạn mạnh hơn. Tuy nhiên, ông không tiết lộ chi tiết.

Những phát biểu của Bộ trưởng Ahn được đưa ra trong bối cảnh tuần trước, Triều tiên đã lần đầu tiên ra mắt tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-20 trong một cuộc duyệt binh quy mô lớn.

Ông Ahn cho rằng Triều Tiên có thể phóng thử Hwasong-20 trong năm nay, dựa trên các hoạt động được phát hiện gần bãi phóng tên lửa. Lần thử ICBM gần nhất của nước này diễn ra vào tháng 10 năm ngoái, với tên lửa Hwasong-19.

Về năng lực ICBM của Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết mặc dù các tên lửa này có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ về mặt lý thuyết, nhưng Bình Nhưỡng vẫn chưa nắm được các công nghệ then chốt như tái nhập khí quyển hoặc tách đầu đạn.

Trước yêu cầu của Mỹ về việc các đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng, ông Ahn cho biết Hàn Quốc đặt mục tiêu nâng chi tiêu này lên mức 3,5% GDP “càng sớm càng tốt,” và có thể đạt được trước năm 2035.

“Dù đây là yêu cầu từ Mỹ, việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP cần được thực hiện một cách chủ động, có hệ thống và ổn định, nhằm tăng cường sức mạnh và năng lực phòng vệ tự chủ”, ông nói, đồng thời kêu gọi duy trì mức tăng khoảng 8% mỗi năm.

Hàn Quốc và Mỹ dự kiến thảo luận nhiều vấn đề an ninh liên quan đến liên minh trong cuộc họp bộ trưởng quốc phòng thường niên vào tháng tới.