Hàn Quốc tiết lộ dấu hiệu Tổng thống Mỹ có thể sắp gặp lãnh đạo Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên (Ảnh: Reuters).

"Từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, sẽ không có chuyến công tác thực địa đặc biệt nào do Bộ Thống nhất (Hàn Quốc) tổ chức đến (làng đình chiến) Bàn Môn Điếm", người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Koo Byoung-sam cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 20/10.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã nối lại việc triển khai một chương trình công tác với quy mô thu hẹp đến làng đình chiến Bàn Môn Điếm, sau khi các chuyến đi thực địa đến khu vực này bị tạm dừng vào giữa năm 2023 do căng thẳng leo thang sau vụ một binh sĩ Mỹ vượt biên trái phép vào Triều Tiên qua ngôi làng này.

Thông báo tạm dừng chuyến đi tới làng đình chiến được giới chức Hàn Quốc công bố trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi ông Trump tới Hàn Quốc để tham dự hội nghị cấp cao APEC từ ngày 31/10 đến ngày 1/11.

Địa điểm diễn ra cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim Jong-un có thể tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Vào cuối tuần qua, truyền thông Mỹ đưa tin các quan chức chính quyền Tổng thống Trump đã thảo luận riêng về việc sắp xếp một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, mặc dù chưa có thông tin liên lạc nào giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Trong thời gian diễn ra hội nghị APEC, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC), đơn vị giám sát phía Nam Bàn Môn Điếm, được cho là sẽ không tổ chức chương trình thăm làng đình chiến cho du khách nước ngoài.

Các nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết việc tạm dừng chương trình thăm làng đình chiến của Bộ Thống nhất Hàn Quốc được thực hiện theo yêu cầu của UNC. Các nguồn tin tiết lộ việc tạm dừng này là một trong những "dấu hiệu" cho thấy sự chuẩn bị cho một cuộc gặp tiềm năng giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên.

Vào tháng 8, Tổng thống Trump đã bày tỏ mong muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên sau khi tiếp đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Nhà Trắng lần đầu tiên.

Tháng trước, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với nhà lãnh đạo Kim Jong-un "mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào". Tuyên bố này làm dấy lên suy đoán rằng ông Trump có thể cố gắng nối lại ngoại giao cá nhân với ông Kim Jong-un trong chuyến thăm tới Hàn Quốc sắp tới.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng bày tỏ sự sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ, nếu Washington từ bỏ yêu cầu phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ngoại giao cá nhân của ông Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên đã dẫn đến 3 cuộc gặp trực tiếp giữa hai bên tại Singapore vào tháng 6/2018, tại Hà Nội vào tháng 2/2019 và tại làng đình chiến biên giới liên Triều vào tháng 6/2019.