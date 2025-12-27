Triều Tiên ca ngợi “tài sản chung quý giá” với Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: KCNA).

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27/12 đưa tin, trong thông điệp chúc mừng năm mới gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un mô tả năm 2025 là một năm "có ý nghĩa", khi hai nước "đã vững vàng viết nên trang sử vĩ đại về liên minh" thông qua "sự hỗ trợ lẫn nhau toàn diện và sự khích lệ vô tư".

Thông điệp của lãnh đạo Triều Tiên được đưa ra sau khi Tổng thống Putin gửi lời chúc mừng năm mới tới Chủ tịch Kim Jong-un vào ngày 18/12.

"Tôi nghĩ rằng liên minh Triều Tiên - Nga ngày nay là một tài sản chung quý giá cần được gìn giữ mãi mãi, không chỉ trong thời đại hiện tại mà còn cho các thế hệ mai sau", ông Kim Jong-un nhấn mạnh.

Ông Kim Jong-un cho biết quan hệ Triều Tiên - Nga đã được củng cố hơn nữa thành "liên minh chân thành nhất, sống chết có nhau trong cùng chiến tuyến", khi ông đề cập đến việc Triều Tiên triển khai quân đội tới Nga để hỗ trợ Moscow trong cuộc xung đột với Ukraine.

"Giờ đây, không ai có thể phá vỡ mối quan hệ giữa nhân dân hai nước và sự đoàn kết của họ, vốn được củng cố vững chắc bởi ý chí mạnh mẽ và sức mạnh để bảo vệ những khát vọng chính đáng của thời đại và làm nên lịch sử", nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố.

Kể từ tháng 10 năm ngoái, Triều Tiên được cho là đã điều khoảng 15.000 quân tham gia chiến dịch quân sự ở tỉnh Kursk của Nga, sau khi quân đội Ukraine xâm nhập vào khu vực này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảm ơn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vì sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng trong nỗ lực giúp Nga giành lại tỉnh Kursk. Ông Putin "đánh giá cao" sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng trong việc đẩy lùi chiến dịch quân sự của Kiev và "lòng dũng cảm" của các binh lính Triều Tiên.

Vào tháng 8, Triều Tiên đã tổ chức lễ tưởng niệm các binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự ở Nga. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gọi họ là "những anh hùng và những người yêu nước vĩ đại".

Triều Tiên cũng tổ chức lễ khánh thành Bảo tàng Tưởng niệm Chiến công vào ngày 23/10, để tưởng nhớ các binh sĩ Triều Tiên đã hy sinh khi chiến đấu cùng quân đội Nga trong cuộc chiến với lực lượng Ukraine ở vùng Kursk.

Lãnh đạo Nga và Triều Tiên hồi tháng 6/2024 ký hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, với điều khoản về phòng thủ chung. Theo đó, trong trường hợp một nước bị tấn công vũ trang, nước còn lại sẽ lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các biện pháp giúp đỡ khác bằng mọi phương thức có thể.