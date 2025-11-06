Triều Tiên cảnh báo đáp trả lệnh trừng phạt của Mỹ

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: Yonhap).

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, ông Kim Un-chol, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên phụ trách các vấn đề về Mỹ, tuyên bố, bằng cách áp đặt các lệnh trừng phạt mới, Mỹ đã thể hiện "ý định đối đầu không thay đổi" đối với Triều Tiên theo "cách thức quen thuộc và truyền thống".

"Giờ đây, khi chính quyền Mỹ hiện tại đã cho thấy rõ lập trường cứng rắn với Triều Tiên đến cùng, chúng tôi cũng sẽ kiên nhẫn thực hiện các biện pháp thích hợp để đối phó với họ trong bất kỳ khoảng thời gian nào", ông Kim nói.

Quan chức Triều Tiên cảnh báo Mỹ không nên kỳ vọng các chiến thuật gây sức ép, đe dọa đối với Triều Tiên sẽ hiệu quả.

"Các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến lập trường và quan điểm của Triều Tiên về vấn đề này trong tương lai, cũng như trong quá khứ", ông Kim nhấn mạnh.

Phản ứng của quan chức Triều Tiên được đưa ra sau khi Mỹ ngày 3/11 tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 8 cá nhân và 2 tổ chức Triều Tiên vì cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền thông qua các hoạt động trực tuyến.

Các lệnh trừng phạt được đưa ra ngay cả khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để nối lại các hoạt động ngoại giao vốn bị đình trệ.