Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp nhau tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm vào tháng 6/2019 (Ảnh: AFP).

Cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến công du châu Á, trong đó có chặng dừng tại Hàn Quốc từ ngày 29 đến 30/10 để tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC.

Khi rời Washington cho chuyến công du châu Á, Tổng thống Trump lần đầu tiên làm dấy lên suy đoán rằng ông có thể gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên lần đầu tiên kể từ năm 2019 và nói rằng ông "cởi mở" với điều đó.

Trả lời báo chí trên chuyên cơ Không lực Một khi đang trên đường tới Malaysia, điểm đầu trong chuyến công du châu Á kéo dài 5 ngày, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Nếu ông ấy muốn gặp, tôi sẵn sàng. Tôi sẽ làm điều đó”.

Khi được hỏi liệu có gặp ông Kim Jong-un không, ông Trump nhắc lại: “Lần trước tôi chỉ đăng lên mạng rằng mình sẽ đến Hàn Quốc, và nếu ông ấy muốn gặp thì tôi sẵn sàng. Và rồi ông ấy gọi cho tôi trong vòng 10 phút”.

Trong tuyên bố hôm 27/10, Tổng thống Trump tiếp tục gọi Triều Tiên là "một kiểu quốc gia hạt nhân" và cho biết "sẵn sàng" gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un, làm dấy lên hy vọng về cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sau hơn 6 năm.

Đáp lại, nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết ông sẽ sẵn sàng gặp Tổng thống Mỹ nếu Washington chấm dứt việc yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ kho vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Trump đến Nhật Bản trong ngày 27/10, chặng dừng chân tiếp theo của chuyến công du châu Á, trong chuyến đi mà nhà lãnh đạo Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể chấm dứt cuộc chiến thương mại căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump bày tỏ hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận khi gặp ông Tập vào ngày 30/10 tại Hàn Quốc, đồng thời cho biết ông sẵn sàng kéo dài chuyến đi để gặp ông Kim Jong-un.

"Tôi rất tôn trọng Chủ tịch Tập Cận Bình và tôi nghĩ chúng tôi sẽ... đạt được một thỏa thuận", ông nói với các phóng viên trên đường từ Malaysia, nơi các bình luận từ các nhà đàm phán thương mại Mỹ và Trung Quốc đã làm dấy lên hy vọng về một thỏa thuận.

"Nếu ông ấy muốn gặp, tôi sẽ ở Hàn Quốc", ông Trump nói.

Ông Trump dự kiến ​​sẽ đến thành phố cảng Busan của Hàn Quốc vào ngày 29/10 trước thềm Hội nghị thượng đỉnh APEC và sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young cho biết có "khả năng đáng kể" rằng ông Trump và ông Kim Jong-un sẽ gặp nhau tại Bàn Môn Điếm.

“Các nhân viên Triều Tiên đã được nhìn thấy đang dọn dẹp, cắt cỏ và chụp ảnh trong khu vực an ninh chung – điều hiếm thấy trong năm nay”, ông Chung nói.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 27/10 một lần nữa kêu gọi Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp nhau nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh APEC, coi đây là "cơ hội tốt" cho các cuộc đối thoại giữa hai bên.

Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc do Mỹ đứng đầu cũng tạm ngừng các chuyến thăm dân sự tới khu vực biên giới, làm dấy lên thêm đồn đoán về một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều sau hơn 6 năm.