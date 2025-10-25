Tổng thống Trump nói Triều Tiên "phần nào là một cường quốc hạt nhân"

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trên Không Lực Một khởi hành chuyến công du châu Á ngày 25/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump được hỏi về việc liệu ông có sẵn sàng chấp nhận yêu cầu công nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân như điều kiện tiên quyết cho đối thoại hay không.

Ông đáp: “Tôi nghĩ họ phần nào là một cường quốc hạt nhân. Khi bạn nói rằng họ cần được công nhận là một cường quốc hạt nhân, thì họ đã có rất nhiều vũ khí hạt nhân, tôi có thể nói như vậy”.

Ông Trump dự kiến sẽ tới Hàn Quốc vào ngày 30/10 để tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Truyền thông Mỹ trước đó đưa tin các quan chức trong chính quyền của ông đang thảo luận kín về khả năng tổ chức một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, người mà ông Trump gặp lần cuối năm 2019.

Tổng thống Trump nói ông hy vọng sẽ gặp lại ông Kim Jong-un trong năm nay. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tháng trước cho biết ông có “những kỷ niệm đẹp” với Tổng thống Trump và sẵn sàng đối thoại nếu Washington từ bỏ “ảo tưởng” về việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young nhận định nhiều khả năng ông Trump và ông Kim sẽ gặp nhau trong chuyến thăm bán đảo Triều Tiên tuần tới. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên nói rằng cuộc gặp “không có trong lịch trình chính thức”.

Dù chưa có thông báo chính thức, Hàn Quốc đã tạm dừng các tour tham quan Khu Phi quân sự (JSA) từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, nơi ông Trump và ông Kim từng gặp nhau năm 2019 tại Bàn Môn Điếm.

Bộ trưởng Chung Dong-young cho biết các binh sĩ Triều Tiên đã bắt đầu dọn dẹp, làm sạch khu vực gần JSA, lần đầu tiên trong năm nay, khiến nhiều người tin rằng họ đang chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt.

Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau 3 lần trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, với cuộc gặp bất ngờ tại Bàn Môn Điếm được sắp xếp vội vàng sau khi ông Trump đăng lời mời trên Twitter chỉ một ngày trước đó.

Sự kiện này ghi dấu ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên, khi ông bước qua đường ranh giới tại Bàn Môn Điếm. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán sau đó sụp đổ do 2 bên bất đồng về việc Triều Tiên sẵn sàng từ bỏ bao nhiêu trong kho vũ khí hạt nhân và đổi lại sẽ nhận được gì.

Từ đó đến nay, Bình Nhưỡng liên tục tuyên bố mình là “quốc gia hạt nhân” và điều này là “không thể đảo ngược”.