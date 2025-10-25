Tổng thống Mỹ muốn gặp Chủ tịch Triều Tiên khi công du Hàn Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trò chuyện trước cuộc gặp tại Khu phi quân sự (DMZ) ở Bàn Môn Điếm hồi năm 2019 (Ảnh: AFP).

“Tôi muốn vậy, ông ấy biết là chúng tôi sẽ tới đó”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng khi được hỏi liệu có khả năng diễn ra một cuộc gặp hay không.

“Tôi không biết, chúng tôi đã báo cho ông ấy biết, ông ấy biết rằng tôi sẽ đi", ông cho hay, nhấn mạnh mong muốn gặp Chủ tịch Triều Tiên.

Ông Trump nói thêm về ông Kim, người mà ông từng gặp lần cuối vào năm 2019 trong nhiệm kỳ đầu tiên, rằng: “Tôi rất hòa hợp với ông ấy".

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin các quan chức chính quyền Tổng thống Trump dường như đã thảo luận riêng về việc sắp xếp một cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo, mặc dù chưa có thông tin liên lạc nào giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young ngày 24/10 đã kêu gọi Tổng thống Mỹ gặp Chủ tịch Triều Tiên trong chuyến thăm châu Á sắp tới, hối thúc cả 2 nhà lãnh đạo nắm bắt cơ hội hiếm có để đạt được hòa bình.

Ông Chung nói rằng chuyến thăm Hàn Quốc của ông Trump là “một cơ hội từ trời ban” có thể giúp nâng cao vị thế quốc tế và cải thiện nền kinh tế của Triều Tiên.

"Các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ không được bỏ lỡ cơ hội này. Họ cần đưa ra một quyết định táo bạo", ông nói.

Tháng trước, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với nhà lãnh đạo Kim Jong-un "mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào". Tuyên bố này làm dấy lên suy đoán rằng ông Trump có thể cố gắng nối lại ngoại giao cá nhân với ông Kim Jong-un trong chuyến thăm tới Hàn Quốc sắp tới.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng bày tỏ sự sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ, nếu Washington từ bỏ yêu cầu phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ngoại giao cá nhân của ông Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên đã dẫn đến 3 cuộc gặp trực tiếp giữa hai bên tại Singapore vào tháng 6/2018, tại Hà Nội vào tháng 2/2019 và tại làng đình chiến biên giới liên Triều vào tháng 6/2019.