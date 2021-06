Triều Tiên cách chức hàng loạt quan chức cấp cao sau "sự cố nghiêm trọng"

Dân trí Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cách chức một loạt quan chức cấp cao sau một "sự cố nghiêm trọng" trong cuộc chiến ứng phó đại dịch Covid-19.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Reuters).

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, tại một phiên họp mở rộng Bộ Chính trị Ban Chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ngày 29/6, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết, những người bị cách chức đã gây ra "một sự cố nghiêm trọng".

"Do lơ là các quyết sách quan trọng của Đảng trong cuộc chiến cấp bách của cả nước nhằm ứng phó dịch bệnh trước cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu, các quan chức phụ trách đã gây ra sự cố nghiêm trọng có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng lớn, đe dọa sự an toàn của đất nước và nhân dân", ông Kim Jong-un nói. Ông cho rằng, điều này là do sự thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm, ích kỷ và thụ động của các quan chức cấp cao đó, song ông không nêu rõ "sự cố nghiêm trọng" này là gì.

Theo KCNA, một số ủy viên bộ chính trị, bí thư ủy ban trung ương và quan chức của một số cơ quan nhà nước đã bị thay thế tại cuộc họp, song không rõ việc thay đổi nhân sự này có liên quan đến việc lơ là trách nhiệm chống dịch hay không.

Triều Tiên đến nay vẫn tuyên bố "sạch bóng" Covid-19 dù có đường biên giới chung với Trung Quốc - nơi ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên trên thế giới và Hàn Quốc - nơi từng bùng phát ổ dịch lớn hồi năm ngoái.

Ngay sau khi dịch bùng phát ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm 2019, Triều Tiên đã có các biện pháp ứng phó nhanh chóng và nghiêm ngặt như kiểm soát chặt biên giới, cách ly hàng chục nghìn người khi có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19. Triều Tiên cũng tiến hành kiểm tra các nguồn nước uống như sông hồ, để đảm bảo mầm bệnh không theo dòng nước chảy vào Triều Tiên. Đối với những người từ nước ngoài trở về, Triều Tiên tăng thời gian cách ly lên 30 ngày. Triều Tiên cũng hạn chế khách du lịch, đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt hoạt động đi lại và thương mại xuyên biên giới.

Việc áp lệnh phong tỏa đã gây thêm sức ép cho nền kinh tế vốn gặp nhiều khó khăn của Triều Tiên, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ và cộng đồng quốc tế vẫn chưa dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng do chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này cộng với ảnh hưởng của thiên tai.

Trong một bài phát biểu mới đây, ông Kim Jong-un thừa nhận, Triều Tiên đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực căng thẳng. Tình trạng thiếu lương thực đã khiến nhiều mặt hàng ở Triều Tiên kể cả thiết yếu và không thiếu yếu đều đội giá. Tuy ông Kim Jong-un tuy không tiết lộ quy mô thiếu lương thực, nhưng theo một ước tính gần đây ước tính, Triều Tiên thiếu khoảng 860.000 tấn lương thực, tương đương nguồn cung lương thực toàn quốc trong hai tháng.

Bất chấp tình hình thiếu lương thực, không có dấu hiệu nào cho thấy Triều Tiên sớm mở cửa biên giới trở lại. Ông Kim Jong-un đề nghị giới chức nước này kéo dài thời gian thực thi các biện pháp chống dịch, kêu gọi người dân sẵn sàng đối phó với một đại dịch kéo dài.

Minh Phương

Theo AFP