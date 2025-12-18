Tổng thống Putin nói về chiến dịch sát cánh cùng Nga của lính Triều Tiên

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: KCNA).

"Tôi muốn đặc biệt đề cập đến các đồng chí của quân đội Triều Tiên. Theo quyết định của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, họ đã được cử tham gia giải phóng vùng Kursk và đã chiến đấu quả cảm sát cánh cùng binh lính Nga", Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tại cuộc họp hội đồng cuối năm của Bộ Quốc phòng Nga hôm 17/12.

"Họ cũng tham gia vào một chiến dịch rà phá bom mìn quy mô lớn và vô cùng khó khăn ở vùng Kursk đã được giải phóng”, Tổng thống Putin nói thêm.

Tổng thống Putin nhấn mạnh nước Nga tự hào về chiến công của các binh lính và sĩ quan Nga chiến đấu trên tiền tuyến, tất cả những người bảo vệ nước Nga và sự an toàn của công dân Nga.

Cùng với các chuyên gia Nga, các công binh Triều Tiên cũng tham gia vào nhiệm vụ khó khăn là rà phá bom mìn ở vùng Kursk của Nga.

Một đơn vị công binh Triều Tiên đã được thành lập và triển khai đến Kursk theo lệnh của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Quyết định này được đưa ra sau các thỏa thuận song phương, dựa trên một thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện được ký kết trong cuộc gặp của nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên tại Bình Nhưỡng vào tháng 6/2024.

Lãnh đạo vùng Kursk, ông Alexander Khinshtein, tuần trước tuyên bố các công binh thuộc Trung đoàn Công binh 528 của Triều Tiên tham gia rà phá bom mìn ở vùng Kursk đã gỡ bỏ bom mìn trên diện tích gần 42.400 ha và phá hủy hơn 1,5 triệu quả bom mìn.

Kể từ tháng 10 năm ngoái, Triều Tiên đã điều khoảng 15.000 quân tham gia chiến dịch quân sự ở tỉnh Kursk của Nga. Cơ quan tình báo Hàn Quốc ước tính khoảng 600 binh sĩ Triều Tiên được cho là đã thiệt mạng khi chiến đấu cùng lực lượng Nga, và hơn 4.000 binh sĩ Triều Tiên bị thương.

Tổng thống Putin đã cảm ơn nhà lãnh đạo Kim Jong-un vì sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng trong nỗ lực giúp Nga giành lại tỉnh Kursk, nơi lực lượng Ukraine đã mở chiến dịch quân sự vào tháng 8 năm ngoái.

Nhà lãnh đạo Nga "đánh giá cao" sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng trong việc đẩy lùi chiến dịch quân sự của Kiev và "lòng dũng cảm" của các binh lính Triều Tiên.

Vào tháng 8, Triều Tiên đã tổ chức lễ tưởng niệm các binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự ở Nga. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gọi họ là "những anh hùng và những người yêu nước vĩ đại".

Triều Tiên đã tổ chức lễ khánh thành Bảo tàng Tưởng niệm Chiến công vào ngày 23/10, để tưởng nhớ các binh sĩ Triều Tiên đã hy sinh khi chiến đấu cùng quân đội Nga trong cuộc chiến với lực lượng Ukraine ở vùng Kursk.

Lãnh đạo Nga và Triều Tiên hồi tháng 6/2024 ký hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, với điều khoản về phòng thủ chung. Theo đó, trong trường hợp một nước bị tấn công vũ trang, nước còn lại sẽ lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các biện pháp giúp đỡ khác bằng mọi phương thức có thể.