Trí tuệ nhân tạo thay đổi ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc

Ngành phim ngắn tạo bằng AI đang bùng nổ nhanh chóng tại Trung Quốc (Ảnh: Caixin).

Ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc đang chứng kiến một cuộc cách mạng lớn với sự bùng nổ của công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất phim ngắn. Sự chuyển dịch từ "lưu lượng" sang chất lượng nội dung đang được thúc đẩy mạnh mẽ bởi khả năng tạo ra hàng trăm phim ngắn mỗi ngày mà không cần diễn viên, bối cảnh hay đoàn làm phim truyền thống.

Trước đây, việc sản xuất một bộ phim ngắn ăn khách - những chương trình truyền hình ngắn tập, thường có cốt truyện tình cảm và được thiết kế riêng cho thiết bị di động - đòi hỏi việc thuê diễn viên, bối cảnh và nhiều tuần quay phim, chỉnh sửa. Tuy nhiên, giờ đây, các công ty Trung Quốc có thể sản xuất chúng với chi phí chỉ 30 USD/phút, hoàn toàn nhờ vào AI.

Sự phổ biến của các bộ phim truyền hình do AI tạo ra đã lan rộng khắp Trung Quốc. Theo DataEye, một công ty tư vấn của Trung Quốc, chỉ riêng trong tháng 3, gần 50.000 bộ phim ngắn do AI tạo ra đã được tải lên Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc). Con số này gần bằng tổng số lượng tải lên của nền tảng này trong cả năm 2025.

Sự bùng nổ này được thúc đẩy bởi sự phát triển nhanh chóng của các công cụ video AI, điển hình là Seedance 2.0 do công ty mẹ của TikTok tại Trung Quốc phát hành vào tháng 2. Các công ty sản xuất đã nhanh chóng thử nghiệm khả năng của các mô hình này, tạo ra các đoạn phim thử nghiệm về các chiến binh Trung Quốc trong trận chiến hay cảnh ngày tận thế.

Mặc dù hầu hết các phim ngắn do AI tạo ra (theo luật Trung Quốc phải được dán nhãn rõ ràng) ít thu hút sự chú ý, nhưng một số đoạn phim đã đạt hàng trăm triệu lượt xem. Điều này cho thấy sự lạc quan của người dân Trung Quốc đối với AI, khác biệt so với phương Tây.

Thị trường phim ngắn AI của Trung Quốc dự kiến sẽ đạt hơn 3 tỷ USD trong năm nay, trong tổng thị trường phim ngắn nói chung trị giá hơn 14 tỷ USD.

Tuy nhiên, sự bùng nổ này cũng có mặt trái của nó. Các diễn viên như Li Jiao’e, người từng có những vai diễn nhỏ trong các phim ngắn, đang chứng kiến cơ hội việc làm của mình cạn kiệt. "Chẳng còn gì cả", anh nói rồi ví von, "giống như trời đang mưa, rồi đột nhiên cơn mưa tạnh".

Li Jiao’e cho rằng công nghệ AI là vấn đề lớn nhất, bên cạnh việc các nền tảng phát trực tuyến nâng cao tiêu chuẩn nội dung.

Nỗi lo ngại về việc AI thay thế diễn viên càng gia tăng khi một trang web phát trực tuyến lớn thông báo đã tạo ra cơ sở dữ liệu gồm hơn 100 diễn viên mà hình ảnh của họ có thể được sử dụng cho các sản phẩm AI trong tương lai. Mặc dù được mô tả là nhằm giảm khối lượng công việc cho diễn viên, nhiều người bình luận trực tuyến cho rằng điều này chỉ đẩy nhanh quá trình mất việc làm.

Hou Xiaohu, người sáng lập một công ty sản xuất video bằng AI cách đây 2 năm, đã nhanh chóng chuyển hướng sang phim ngắn AI khi công nghệ cải thiện và nhu cầu tăng vọt.

Công ty của ông hiện có khoảng một chục nhân viên, tập trung vào các câu chuyện truyền thống như nữ thần biển hay nhà sư siêu anh hùng. Ông Hou nhận thấy những người không có nền tảng đạo diễn hay viết kịch bản truyền thống đôi khi lại làm tốt hơn trong việc "dịch" ý tưởng sang ngôn ngữ mà AI có thể hiểu.

Mặc dù cạnh tranh trong ngành giải trí Trung Quốc ngày càng khốc liệt, ông Hou dự đoán rằng nhiều sản phẩm giá rẻ sẽ thất bại do khán giả đòi hỏi chất lượng cao hơn.

Bản thân ông Hou cũng từng mất việc do cắt giảm nhân sự trước khi chuyển sang làm phim AI.

"Tác động đến việc làm - chắc chắn sẽ có tác động", ông Hou nói và bày tỏ, "nhưng đối với cá nhân, bạn có thể làm gì? Bạn chỉ có thể đón nhận kỷ nguyên mới này và suy nghĩ về cách thích nghi".