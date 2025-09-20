Tổng thống Vladimir Putin tiết lộ tốc độ phát triển vũ khí quân sự của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin (thứ 2 từ trái sang) tham quan triển lãm vũ khí và thiết bị quân sự khi ông đến thăm nhà máy Motovilikha ở Perm ngày 19/9 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm nhà máy Motovilikha, một khu công nghiệp khép kín rộng lớn tại thành phố Perm, vào ngày 19/9. Cơ sở này chuyên sản xuất nhiều loại pháo khác nhau, bao gồm lựu pháo tự hành và lựu pháo kéo, cũng như các hệ thống pháo phóng loạt.

"Đối với một số loại vũ khí và sản phẩm nhất định, sản lượng của chúng ta đã tăng không chỉ vài phần trăm mà gấp nhiều lần", ông Putin phát biểu với các công nhân tại nhà máy, đồng thời cho biết đối với một số sản phẩm, con số này "gấp gần 30 lần".

Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh sản lượng của ngành công nghiệp quân sự không chỉ tăng mà còn được cải thiện về chất lượng, đồng thời cho biết các hệ thống vũ khí đã trở nên "hiện đại hơn và được ưa chuộng hơn".

Ông Putin bày tỏ hy vọng sự phát triển nhanh chóng của ngành này sẽ không chậm lại khi xung đột Ukraine kết thúc.

“Tôi hy vọng và mong đợi những sự kiện liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ qua đi, nhưng nhu cầu về lực lượng vũ trang hiện đại sẽ không dừng lại ở đó. Ngược lại, chúng ta sẽ tiếp tục phát triển lực lượng vũ trang, hiện đại hóa, tinh gọn và mạnh mẽ”, Tổng thống Putin phát biểu.

Trong chuyến thăm nhà máy, Tổng thống Putin đã được giới thiệu các hệ thống vũ khí mới, bao gồm những hệ thống được đưa về từ khu vực xung đột ở Ukraine để sửa chữa và tân trang.

Trong số đó có Derivatsiya-PVO, một loại pháo tự động phòng không được chế tạo trên khung gầm xe chiến đấu bộ binh BMP-3, cũng như TOS-2 Tosochka, một hệ thống được gọi là “súng phun lửa hạng nặng”, hoạt động hiệu quả như một hệ thống pháo phóng loạt tầm ngắn.

Tổng thống Vladimir Putin mặc quân phục, thị sát thao trường tập trận

Trước đó, tại một cuộc họp với lãnh đạo của các nhóm chính trị Nga vào ngày 18/9, Tổng thống Putin cũng tuyên bố Nga đáp ứng đầy đủ nhu cầu của lực lượng vũ trang Nga về máy bay chiến đấu và cung cấp thiết bị cho xuất khẩu.

“Hiện tại, mặc dù chúng ta cần máy bay chiến đấu trong bối cảnh diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt, tôi tin rằng các doanh nghiệp hàng không của chúng ta không bị quá tải. Chúng ta không chỉ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của lực lượng vũ trang Nga hiện nay mà còn cung cấp các thiết bị cần thiết cho xuất khẩu. Nhu cầu này đang rất lớn", ông Putin phát biểu tại cuộc họp.

Tổng thống Putin khẳng định Nga đã vực dậy ngành sản xuất máy bay chiến đấu, khôi phục ngành này và đạt được nhiều bước tiến. Ông nói thêm rằng Nga cũng đã đạt được thành công trong việc chế tạo động cơ trong nước.

Theo Tổng thống Putin, động cơ máy bay PD-14 của Nga tốt hơn tiêu chuẩn thế giới.

Khi xung đột ở Ukraine tiếp diễn, Nga đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng. Năm ngoái, Tổng thống Putin cho biết ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã tăng sản lượng đạn dược lên gấp 14 lần, máy bay không người lái gấp 4 lần, và xe bọc thép gấp 3,5 lần kể từ khi bắt đầu chiến sự. Ông cũng cho biết Nga sản xuất tên lửa nhiều gấp 10 lần toàn bộ các quốc gia NATO cộng lại.

Cuối tháng 6, Tổng thống Putin tiết lộ Nga đang chi 151 tỷ USD cho quốc phòng, khoảng 6,3% GDP. Ông thừa nhận đây là con số cao và làm gia tăng lạm phát.

Trong cuộc phỏng vấn với New York Times hồi tháng 7, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhận định, Nga đang “tái thiết lực lượng với tốc độ chưa từng có trong lịch sử gần đây”.

Ông Rutte cho biết Moscow “sản xuất lượng đạn dược trong 3 tháng gấp 3 lần so với toàn bộ NATO làm ra trong một năm”.