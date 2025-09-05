Tổng thống Vladimir Putin: Nga chưa bao giờ quay lưng trong hợp tác với Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp ở Alaska hồi tháng 8 (Ảnh: AFP).

Moscow vẫn luôn cởi mở trong việc hợp tác kinh tế với Mỹ, và các doanh nghiệp Mỹ có thể hưởng lợi từ những dự án chung nếu Washington "bật đèn xanh", Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm 5/9 tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok.

“Đại bàng hai đầu, một trong những biểu tượng quốc gia của chúng tôi, nhìn về cả hai hướng”, ông Putin nói, ám chỉ quốc huy của Nga.

“Chúng tôi có quay lưng lại với ai không? Chúng tôi không như vậy. Đại bàng vẫn nhìn cả hai hướng như trước đây", Tổng thống Nga khẳng định.

Ông Putin cho biết các công ty Mỹ đã bày tỏ quan tâm đến các dự án và đề xuất hợp tác sản xuất khí tự nhiên ở Alaska.

“Họ có tài nguyên, còn chúng tôi có công nghệ khai thác và hóa lỏng hiệu quả hơn đáng kể so với các đối tác Mỹ”, ông nói. Tổng thống Putin cho biết các công ty Mỹ và Nga đều hào hứng hợp tác, nếu chính phủ Mỹ bật đèn xanh.

Ông khẳng định, Nga có những đề xuất tốt về hợp tác với các công ty Mỹ tại Alaska.

“Chúng ta đang nói về Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, và chúng tôi có những đề xuất tốt để hợp tác với các công ty Mỹ tại Alaska", ông Putin nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng cũng có những cơ hội hợp tác giữa Nga và Mỹ ở Bắc Cực.

“Cùng với Trung Quốc, chúng tôi đã thảo luận về khả năng tiến hành hoạt động 3 bên tại các mỏ ở Bắc Cực ngay bây giờ. Những đề xuất này đã được đưa lên bàn và cần một quyết định chính trị", ông nói.

Đầu tuần này, ông Kirill Dmitriev, trợ lý của ông Putin về các vấn đề kinh tế quốc tế, người trực tiếp tham gia đàm phán với Mỹ, cho biết các dự án Bắc Cực 3 bên giữa Nga, Mỹ và Trung Quốc có thể làm giảm căng thẳng địa chính trị giữa 3 cường quốc.

Ông Putin nhấn mạnh cách tiếp cận hợp tác mang tính xây dựng của Nga, khẳng định sẽ không có sự cản trở nào trong việc Moscow bắt tay với các quốc gia khác.

Ông khẳng định, Nga là một quốc gia cởi mở và nước này không tìm cách tự cô lập mình khỏi bất kỳ ai cũng như không khép mình trong “vỏ bọc dân tộc".

Ông Putin tiết lộ rằng ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý về sự cần thiết phải gọi điện cho nhau: “Ông ấy biết rằng tôi luôn sẵn sàng cho cuộc đối thoại. Và tôi cũng biết ông ấy như vậy".

Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 10 đang diễn ra tại Vladivostok từ ngày 3 đến 6/9 với chủ đề “Viễn Đông: Hợp tác vì Hòa bình và Thịnh vượng”.

Trong bài phát biểu, ông Putin cũng đề cập tới tiềm năng kinh tế to lớn của vùng Viễn Đông Nga.

Theo ông, sản lượng vàng và than đá ở các khu vực Viễn Đông của Nga đã tăng gần 1,7 lần trong thập kỷ qua, một phần nhờ vào nguyên tắc khai thác khoáng sản theo hình thức khai báo.

Ông cũng tiết lộ, trữ lượng than đá ở Viễn Đông của Nga sẽ đủ dùng trong 900 năm, nhưng cần có các công nghệ hiện đại để sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên này.