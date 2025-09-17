Tổng thống Nga Vladimir Putin mặc quân phục thăm thao trường Mulino hôm 16/9 (Ảnh: TASS).

“Mục tiêu của cuộc tập trận là diễn luyện mọi yếu tố cần thiết để bảo vệ đầy đủ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và chống lại bất kỳ hành động khiêu khích nào”, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định trong chuyến thị sát sở chỉ huy tại thao trường Mulino, miền tây bắc Nga hôm 16/9.

Ông nói thêm rằng các nhà hoạch định đã “lồng ghép những bài học từ chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine vào cuộc tập trận.

Nga và Belarus hôm 12/9 đã bắt đầu các cuộc tập trận quân sự chung Zapad 2025. Đây là cuộc tập trận Zapad đầu tiên được tổ chức kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Cuộc tập trận kéo dài đến ngày 16/9, nhằm kiểm tra khả năng của 2 nước trong việc đẩy lùi một cuộc tấn công, giành lại lãnh thổ đã mất và bảo vệ biên giới của Nhà nước Liên minh (Nga và Belarus).

Theo Tổng thống Putin, cuộc tập trận huy động 100.000 binh sĩ, 10.000 khí tài, trong đó có 333 máy bay và khoảng 250 tàu hải quân.

Tổng thống Vladimir Putin mặc quân phục, thị sát thao trường tập trận (Video: Sputnik)

“Có tới 10.000 loại khí tài, trong đó có 333 máy bay thuộc không quân chiến thuật, không quân chiến lược và không quân vận tải quân sự. Hơn 247 tàu các loại cũng được huy động, bao gồm tàu mặt nước, tàu ngầm và tàu hậu cần", ông Putin phát biểu.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm, 25 phái đoàn nước ngoài đã tham dự tập trận; trong đó 16 quốc gia cử đại diện, còn 6 quốc gia gửi trực tiếp lực lượng quân sự tham gia các hoạt động trong khuôn khổ diễn tập chiến lược.

Báo cáo với Tổng thống Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho hay cuộc diễn tập Zapad-2025 có sự tham gia của các cơ quan chỉ huy quân sự, binh sĩ thuộc các quân khu Leningrad và Moscow, các đơn vị không quân - vũ trụ, lực lượng đổ bộ đường không, các đơn vị trực thuộc trung ương, cùng lực lượng Hạm đội phương Bắc và Hạm đội Baltic. Phía Belarus triển khai các đơn vị nằm trong nhóm tác chiến khu vực.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh NATO cũng bắt đầu tăng cường an ninh cho sườn phía đông sau các vụ việc máy bay không người lái Nga bị cáo buộc vi phạm không phận Ba Lan, Romania.

Đầu tháng này, Ba Lan cáo buộc Nga xâm phạm không phận bằng ít nhất 19 máy bay không người lái, song Moscow bác bỏ.

Moscow nhiều lần tuyên bố sẽ không tấn công bất kỳ nước NATO nào trừ khi bị tấn công trước. Moscow cũng nhấn mạnh coi việc NATO mở rộng hiện diện về phía đông là mối đe dọa an ninh đối với Nga, đồng thời cảnh báo bất cứ lực lượng quân sự nào của phương Tây ở Ukraine đều trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp.