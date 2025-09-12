Belarus lên tiếng về cuộc tập trận quy mô lớn với Nga

Nga, Belarus tập trận quân sự chung quy mô lớn vào ngày 12/9 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

"Tôi xin nhắc lại chúng tôi không đe dọa các quốc gia khác và đặt mục tiêu tiến hành các cuộc tập trận phối hợp với các đồng minh", Thứ trưởng Quốc phòng thứ nhất kiêm Tổng Tham mưu trưởng quân đội Belarus Pavel Muraveiko tuyên bố.

Theo vị tướng này, Belarus đang theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động quân sự gần biên giới và sẵn sàng ứng phó với bất kỳ hành động khiêu khích nào có thể xảy ra trong cuộc tập trận Zapad-2025.

Ông nhấn mạnh, các cuộc tập trận đang diễn ra là thường kỳ và được lên kế hoạch từ trước. Mục đích chính là nhằm nâng cao năng lực chỉ huy và tham mưu, mức độ tương tác và huấn luyện thực địa giữa các lực lượng trong giải quyết nhiệm vụ chung nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

Hơn nữa, tướng Muraveiko khẳng định, các cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng tác chiến của các đơn vị chỉ huy và kiểm soát, cũng như quân đội, cho các hành động phối hợp.

Cả Nga và Belarus cũng hướng đến mục tiêu cải thiện huấn luyện thực địa cho binh lính, trung sĩ và sĩ quan. "Một phần không thể thiếu của các cuộc tập trận này là phát triển các kỹ thuật và chiến lược tiên tiến cho chiến tranh hiện đại, cùng với các biện pháp tăng cường khả năng sống sót, khả năng kiểm soát và thực hiện hiệu quả các hoạt động chiến đấu", ông nói thêm.

Nga và Belarus tổ chức tập trận Zapad-2025 từ ngày 12/9 đến 16/9 tại nhiều trên lãnh thổ hai nước cũng như vùng biển Baltics và biển Barents. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết một số hoạt động huấn luyện trong khuôn khổ tập trận sẽ diễn ra gần biên giới với Ba Lan.

Nga và Belarus đã mời các nhóm tác chiến từ những quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và những nước đối tác tham dự Zapad 2025. Moskva khẳng định sự kiện không nhằm vào bất cứ quốc gia nào.

Giới chức Nga không công bố số lượng quân nhân và khí tài tham gia Zapad 2025, trong khi Belarus thông báo nước này điều động khoảng 13.000 quân nhân.

Cuộc tập trận quân sự chung lớn này diễn ra chỉ vài ngày sau khi nước láng giềng Ba Lan cáo buộc Moscow làm leo thang căng thẳng với NATO bằng cách cố tình vi phạm không phận của nước này với số lượng máy bay không người lái chưa từng có.

Vì vậy, cuộc tập trận lần này của Nga và Belarus khiến các nước NATO chỉ trích và lo ngại.

Tuy nhiên, Tổng Tham mưu trưởng Muraveiko bác bỏ những tin đồn vô căn cứ và cáo buộc sai sự thật về cuộc tập trận lần này, khẳng định, "cuộc tập trận của chúng tôi không nhắm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào".

"Đây là một sự chuẩn bị chiến lược để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Cuộc tập trận kết hợp các yếu tố đặc trưng của các cuộc xung đột quân sự hiện đại, chẳng hạn như tác chiến điện tử chủ động, sử dụng máy bay không người lái ở các giai đoạn chiến đấu khác nhau, các biện pháp tăng cường khả năng sống sót và khả năng kiểm soát của đơn vị, và triển khai các kỹ thuật can thiệp chủ động, bao gồm trí tuệ nhân tạo, để hỗ trợ việc ra quyết định", tướng Muraveiko giải thích.

Hơn nữa, cuộc tập trận sẽ bao gồm việc thực hành các chiến thuật phân tán, ngụy trang, thiết lập các sở chỉ huy và tận dụng các đặc điểm địa hình và cơ sở hạ tầng địa phương của Belarus.