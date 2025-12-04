Tổng thống Venezuela tiết lộ cuộc điện đàm với Tổng thống Trump

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 3/12 xác nhận ông đã có một cuộc điện đàm "tôn trọng và thân mật" với Tổng thống Mỹ Donald Trump khoảng 10 ngày trước, coi cuộc trò chuyện này như một cơ hội tiềm năng cho nỗ lực ngoại giao.

"Nếu cuộc điện đàm này cho thấy các bước đi đang được thực hiện hướng tới một cuộc đối thoại tôn trọng giữa hai nước, thì đối thoại được hoan nghênh, ngoại giao được hoan nghênh", ông Maduro phát biểu trong một sự kiện được truyền hình trực tiếp.

Trước đó, trao đổi với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một vào ngày 30/11, Tổng thống Trump xác nhận ông đã nói chuyện với Tổng thống Maduro, nhưng không tiết lộ chi tiết về nội dung cuộc thảo luận của hai nhà lãnh đạo.

Báo New York Times cũng dẫn các nguồn thạo tin ngày 28/11 cho biết Tổng thống Mỹ và Venezuela đã điện đàm, thảo luận về một cuộc gặp có thể diễn ra giữa hai nhà lãnh đạo tại Mỹ.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đã cảnh báo vùng trời phía trên và xung quanh Venezuela có thể sẽ bị đóng hoàn toàn.

Chính quyền Venezuela kiên quyết phản đối lời kêu gọi của Tổng thống Trump. Venezuela yêu cầu Mỹ tôn trọng không phận của nước này, đồng thời kêu gọi Liên hợp quốc và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) lên án tuyên bố của Washington, động thái mà Caracas cho là cấu thành mối đe dọa sử dụng vũ lực.

Ngày 27/11, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang chuẩn bị tiến hành các hành động mới nhằm vào các mạng lưới buôn bán ma túy bị cáo buộc ở Venezuela.

Trong những tuần qua, quân đội Mỹ đã tập trung hơn 10 tàu chiến và 15.000 binh sĩ trong khu vực như một phần của chiến dịch mà Lầu Năm Góc gọi là “Chiến dịch Southern Spear” nhằm đối phó với tình hình "khủng bố ma túy".

Kể từ tháng 9, quân đội Mỹ đã thực hiện ít nhất 21 cuộc không kích vào các tàu nghi chở ma túy ở vùng Caribe và Thái Bình Dương, khiến ít nhất 83 người thiệt mạng.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ, đồng thời phủ nhận có bất kỳ liên quan nào tới các băng nhóm buôn bán ma túy.

Tuy vậy, trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Tổng thống Trump vẫn phát tín hiệu đối thoại với lãnh đạo Venezuela.

Ông Trump ngày 17/11 nói rằng "vào một thời điểm nhất định", ông sẽ "đối thoại" với Tổng thống Maduro.

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên hôm 16/11 tại Florida, Tổng thống Trump cũng tuyên bố Mỹ có thể mở các cuộc đối thoại với nhà lãnh đạo Venezuela.