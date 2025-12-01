Tổng thống Trump xác nhận đã nói chuyện với Tổng thống Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một vào ngày 30/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông đã nói chuyện với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, nhưng không tiết lộ chi tiết về nội dung cuộc thảo luận của hai nhà lãnh đạo.

"Tôi không muốn bình luận về điều đó. Câu trả lời là có", Tổng thống Trump trả lời khi được hỏi liệu ông đã nói chuyện với Tổng thống Maduro hay chưa.

Tuyên bố trên của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo vùng trời phía trên và xung quanh Venezuela có thể sẽ bị đóng hoàn toàn.

“Gửi tất cả các hãng hàng không, phi công, kẻ buôn ma túy và những kẻ buôn người, hãy coi vùng trời phía trên và xung quanh Venezuela là đóng hoàn toàn", ông Trump tuyên bố.

Chính quyền Venezuela kiên quyết phản đối lời kêu gọi của Tổng thống Trump. Venezuela yêu cầu Mỹ tôn trọng không phận của nước này, đồng thời kêu gọi Liên hợp quốc và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) lên án tuyên bố của Washington, mà Caracas cho là cấu thành mối đe dọa sử dụng vũ lực.

Chính quyền Venezuela chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Mỹ là "mối đe dọa" đối với chủ quyền của Venezuela, cho rằng động thái này “không phù hợp với các nguyên tắc cơ bản nhất của luật pháp quốc tế”. Venezuela yêu cầu Mỹ "tôn trọng" không phận Venezuela.

Tuần trước, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ đã cảnh báo các hãng hàng không lớn về “tình huống có khả năng nguy hiểm” khi bay qua Venezuela do “tình hình an ninh xấu đi và hoạt động quân sự gia tăng trong hoặc xung quanh” nước này.

Venezuela đã thu hồi quyền khai thác đối với 6 hãng hàng không quốc tế lớn đã đình chỉ các chuyến bay tới nước này sau cảnh báo từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ.

Ngày 27/11, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang chuẩn bị tiến hành các hành động mới nhằm vào các mạng lưới buôn bán ma túy bị cáo buộc ở Venezuela.

Trong những tuần qua, quân đội Mỹ đã tập trung hơn 10 tàu chiến và 15.000 binh sĩ trong khu vực như một phần của chiến dịch mà Lầu Năm Góc gọi là “Chiến dịch Southern Spear” nhằm đối phó với tình hình "khủng bố ma túy".

Kể từ tháng 9, quân đội Mỹ đã thực hiện ít nhất 21 cuộc không kích vào các tàu nghi chở ma túy ở vùng Caribe và Thái Bình Dương, khiến ít nhất 83 người thiệt mạng.

Báo Washington Post dẫn lời quan chức Mỹ ngày 29/11 cho biết máy bay quân sự Mỹ đã tuần tra không phận quốc tế xung quanh Venezuela "gần như liên tục" trong những ngày gần đây.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ, đồng thời phủ nhận có bất kỳ liên quan nào tới các băng nhóm buôn bán ma túy.

Tuy vậy, trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Tổng thống Trump vẫn phát tín hiệu đối thoại với lãnh đạo Venezuela.

Ông Trump ngày 17/11 nói rằng "vào một thời điểm nhất định", ông sẽ "đối thoại" với Tổng thống Maduro.

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên hôm 16/11 tại Florida, Tổng thống Trump cũng tuyên bố Mỹ có thể mở các cuộc đối thoại với nhà lãnh đạo Venezuela.

Báo New York Times dẫn các nguồn thạo tin ngày 28/11 cho biết Tổng thống Trump đã điện đàm với Tổng thống Venezuela, đồng thời thảo luận về một cuộc gặp có thể diễn ra giữa hai nhà lãnh đạo tại Mỹ.