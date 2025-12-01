Tổng thống Trump lý giải cảnh báo phong tỏa không phận Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Bởi vì chúng tôi coi Venezuela không phải là một quốc gia thân thiện", Tổng thống Donald Trump trả lời câu hỏi của các phóng viên hôm 30/11 về lý do ông cảnh báo khả năng đóng cửa không phận Venezuela.

"Đừng suy diễn bất cứ điều gì", Tổng thống Trump nói thêm, khi được hỏi liệu những tuyên bố của ông có thể được hiểu là dấu hiệu cho thấy quân đội Mỹ đã sẵn sàng hành động quân sự với Venezuela hay không.

Tổng thống Trump cũng cho rằng "hàng triệu người" di cư bất hợp pháp từ Venezuela vào Mỹ. "Hãy nhìn vào những người được phép nhập cảnh vào đất nước chúng ta. Chúng ta đang phải trả giá đắt cho điều đó", nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Tổng thống Trump hôm 29/11 cảnh báo không phận phía trên và xung quanh Venezuela "sẽ bị phong tỏa".

“Gửi tất cả các hãng hàng không, phi công, kẻ buôn ma túy và những kẻ buôn người, hãy coi vùng trời phía trên và xung quanh Venezuela là khu vực bị đóng hoàn toàn", ông Trump tuyên bố.

Chính quyền Venezuela kiên quyết phản đối lời kêu gọi của Tổng thống Trump.

Venezuela yêu cầu Mỹ tôn trọng không phận của nước này, đồng thời kêu gọi Liên hợp quốc và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) lên án tuyên bố của Washington, mà Caracas cho là cấu thành mối đe dọa sử dụng vũ lực.

Chính quyền Venezuela chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Mỹ là "mối đe dọa" đối với chủ quyền của Venezuela, cho rằng động thái này “không phù hợp với các nguyên tắc cơ bản nhất của luật pháp quốc tế”. Venezuela yêu cầu Mỹ "tôn trọng" không phận Venezuela.

Tuần trước, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ cũng cảnh báo các hãng hàng không lớn về “tình huống có khả năng nguy hiểm” khi bay qua Venezuela do “tình hình an ninh xấu đi và hoạt động quân sự gia tăng trong hoặc xung quanh” nước này.

Venezuela thu hồi quyền khai thác đối với 6 hãng hàng không quốc tế lớn đã đình chỉ các chuyến bay tới nước này sau cảnh báo từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ.

Trong những tuần qua, quân đội Mỹ đã tập trung hơn 10 tàu chiến và 15.000 binh sĩ trong khu vực như một phần của chiến dịch mà Lầu Năm Góc gọi là “Chiến dịch Southern Spear” nhằm đối phó với tình hình "khủng bố ma túy".

Kể từ tháng 9, quân đội Mỹ đã thực hiện ít nhất 21 cuộc không kích vào các tàu nghi chở ma túy ở vùng Caribe và Thái Bình Dương, khiến ít nhất 83 người thiệt mạng.

Ngày 27/11, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang chuẩn bị tiến hành các hành động mới nhằm vào các mạng lưới buôn bán ma túy bị cáo buộc ở Venezuela.

Báo Washington Post dẫn lời quan chức Mỹ ngày 29/11 cho biết máy bay quân sự Mỹ đã tuần tra không phận quốc tế xung quanh Venezuela "gần như liên tục" trong những ngày gần đây.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ, đồng thời phủ nhận có bất kỳ liên quan nào tới các băng nhóm buôn bán ma túy.