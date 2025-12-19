Tổng thống Ukraine nói về kế hoạch hòa bình cuối cùng để chấm dứt xung đột

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Liên quan tới phiên bản cuối cùng của kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột với Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18/12 nhấn mạnh tầm quan trọng then chốt của các đảm bảo an ninh từ Mỹ và NATO.

“Chúng tôi đang nỗ lực đạt được các đảm bảo an ninh với Mỹ. Điều cần thiết đối với chúng tôi là vấn đề này phải được Quốc hội Mỹ bỏ phiếu thông qua. Thứ nhất, các đảm bảo này phải có tính ràng buộc pháp lý. Thứ hai, điều này phải được quy định trong Điều 5 của Hiệp ước NATO. Thứ ba, chúng ta cần biết các đối tác của mình sẽ phản ứng như thế nào trong trường hợp Nga mở lại chiến dịch quân sự”, ông Zelensky nói với các phóng viên.

Tổng thống Zelensky xác nhận bản kế hoạch hòa bình có những chi tiết liên quan đến vũ khí, tăng cường quân đội và quy mô của quân đội Ukraine.

"Thực tế, các bạn đều biết tất cả những chi tiết này, ngoại trừ quy mô của quân đội phải và luôn duy trì ở mức ít nhất 800.000 người. Còn về các chi tiết liên quan đến vũ khí và những vấn đề khác, chúng tôi đã nhất trí với Mỹ không thảo luận công khai các chi tiết cụ thể cho đến khi văn kiện này được hoàn tất", Tổng thống Ukraine nói thêm.

Khi được hỏi liệu có ý tưởng nào về thời điểm phía Mỹ sẽ trình bày phiên bản mới nhất của kế hoạch hòa bình với Nga hay không, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng hiện vẫn chưa có phiên bản nào như vậy.

“Khi các bạn hỏi về phiên bản mới nhất của kế hoạch hòa bình, tôi không biết phiên bản mới nhất của kế hoạch hòa bình của Nga là gì. Có một kế hoạch mà Mỹ đã thảo luận với chúng tôi và đang thảo luận với Nga. Phiên bản mới nhất của bất kỳ kế hoạch nào cũng phải là phiên bản đã được nhất trí. Cho đến nay, vẫn chưa có phiên bản nào của kế hoạch hòa bình được nhất trí”, nhà lãnh đạo Ukraine nêu rõ.

Khi được hỏi khi nào ông dự định thảo luận về kế hoạch hòa bình với Tổng thống Mỹ, Tổng thống Zelensky cho biết cuộc tiếp xúc mới của ông với Tổng thống Trump có thể diễn ra sau khi các văn kiện được hoàn tất.

Tháng trước, chính quyền Mỹ đã đề xuất một kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Ban đầu văn kiện này gồm 28 điểm, nhưng Ukraine và châu Âu cho rằng phần lớn các điều khoản không có lợi cho Kiev.

Ukraine, châu Âu và Mỹ sau đó đã đàm phán lại để chỉnh sửa kế hoạch hòa bình. Hiện nay, kế hoạch hòa bình của Mỹ bao gồm một thỏa thuận khung, các đảm bảo an ninh và một văn kiện về tái thiết Ukraine sau chiến tranh.

Mới đây, ông Zelensky tuyên bố kế hoạch này sẽ được chia thành 5 văn kiện.

“Một số trong đó liên quan đến các bảo đảm an ninh: có tính ràng buộc pháp lý, tức là được bỏ phiếu và phê chuẩn bởi Quốc hội Mỹ”, ông Zelensky nói, đồng thời cho biết các bảo đảm này sẽ tương tự Điều 5 về phòng vệ tập thể trong Hiến chương NATO.

Tổng thống Zelensky ngày 17/12 cho biết các đề xuất được đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột có thể sớm hoàn tất và trình bày với phía Nga.

Theo ông Zelensky, nếu Nga bác bỏ các đề xuất, khi đó việc yêu cầu Mỹ cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine và áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Moscow sẽ là một “yêu cầu công bằng”.

Ông Zelensky nêu rõ, đối với vấn đề then chốt là khu vực Donbass, Ukraine không thấy có sự thay đổi nào trong lập trường của Nga.

Ông nói: “Họ muốn Donbass của chúng tôi. Và chúng tôi không muốn từ bỏ Donbass của mình. Mỹ muốn tìm một thỏa hiệp, và họ đề xuất một khu kinh tế tự do tại Donbass. Và tôi xin nhấn mạnh một lần nữa: khu kinh tế tự do không có nghĩa là nằm dưới sự kiểm soát của Nga”.

Các quan chức Mỹ từ chối đưa ra chi tiết cụ thể về việc gói bảo đảm an ninh cho Ukraine có thể bao gồm những gì, cũng như điều gì sẽ xảy ra nếu Nga tìm cách kiểm soát thêm lãnh thổ Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, họ xác nhận Mỹ không có kế hoạch đưa quân trực tiếp vào Ukraine.