Nga nói về điều khoản không thể chấp nhận trong thỏa thuận hòa bình Ukraine

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov (Ảnh: TASS).

Trả lời phỏng vấn vào ngày 14/12, Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết Nga vẫn chưa xem xét các đề xuất do Ukraine và EU đưa vào kế hoạch hòa bình nhằm giải quyết xung đột. Tuy nhiên, Nga sẽ phản đối bất kỳ điều khoản nào mà Moscow không thể chấp nhận được nếu chúng được đưa vào kế hoạch hòa bình Ukraine.

"Chúng tôi sẽ phản đối mạnh mẽ nếu các sửa đổi liên quan được thực hiện. Bởi vì chúng tôi đã nêu rõ lập trường của mình", ông Ushakov nói thêm.

“Sự đóng góp của cả Ukraine và châu Âu vào các văn bản này khó có thể mang tính xây dựng. Đó là vấn đề”, ông Ushakov nhận định.

Theo quan chức Điện Kremlin, Nga có thể sẽ phản đối "nhiều điều khoản”.

“Có thể có một số điều khoản hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với chúng tôi, bao gồm cả những điều khoản liên quan đến vấn đề lãnh thổ. Tôi nghĩ vậy… Nói chung là vấn đề lãnh thổ”, ông Ushakov nhấn mạnh.

Khi được hỏi liệu điều khoản đó có liên quan đến khu vực phi quân sự ở Donetsk hay không, ông Ushakov nói: "Không chỉ vậy”.

Trợ lý Điện Kremlin cho biết Nga đã làm rõ lập trường của mình về tiến trình giải quyết xung đột Ukraine, và Mỹ đã hiểu điều đó.

"Vấn đề lãnh thổ đã được thảo luận tích cực ở Moscow. Phía Mỹ không chỉ biết mà còn hiểu lập trường của chúng tôi”, ông Ushakov cho biết thêm.

Quan chức Nga nói thêm rằng Nga và Mỹ chưa bao giờ thảo luận về việc thực hiện một kịch bản tương tự mô hình Hàn Quốc - Triều Tiên" để giải quyết xung đột ở Ukraine.

“Chúng tôi chưa từng thảo luận về điều đó, dù chỉ một lần. Chúng tôi đã thảo luận về nhiều phương án giải quyết lâu dài, và Mỹ biết cách tiếp cận của chúng tôi. Nhưng việc sao chép phương án của Hàn Quốc - Triều Tiên, điều đó chưa bao giờ được thảo luận”, ông Ushakov nói thêm.

Ông Ushakov cho rằng các cuộc tham vấn sắp tới giữa Mỹ, Ukraine và EU khó có thể mang lại bất cứ điều gì có giá trị cho kế hoạch hòa bình của Mỹ.

"Tôi không biết điều gì sẽ xuất hiện trong các văn kiện của họ sau những cuộc tham vấn này. Nhưng rất có thể sẽ không có gì có giá trị", ông Ushakov dự đoán.

Tranh luận về lãnh thổ vẫn là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga muốn “kiểm soát toàn bộ vùng Donbass” ở miền Đông Ukraine, gồm tỉnh Donetsk và Lugansk, điều mà Kiev "không thể chấp nhận". Ông tuyên bố bất kỳ giải pháp lãnh thổ nào nhằm chấm dứt cuộc chiến cũng phải do người dân Ukraine quyết định, thông qua bầu cử hoặc trưng cầu dân ý.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn để tổ chức trưng cầu dân ý ở Ukraine về các vấn đề lãnh thổ.

Theo ông Peskov, Moscow hướng tới một nền hòa bình bền vững với những đảm bảo đáng tin cậy, chứ không phải những thỏa thuận tạm thời.

Tổng thống Zelensky cho biết Mỹ đã đề nghị Ukraine rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mà Kiev còn kiểm soát ở Donbass để thiết lập "vùng kinh tế tự do" tại khu vực này. Phía Nga gọi đây là vùng "phi quân sự" và lực lượng Nga sẽ không tiến vào đó.

Trong khi Ukraine và các nước phương Tây liên tục kêu gọi ngừng bắn tạm thời, Điện Kremlin đã bác bỏ lựa chọn này, nhấn mạnh vào một nền hòa bình lâu dài giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột.

Moscow lập luận rằng một thỏa thuận hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được nếu Ukraine rút hoàn toàn khỏi các vùng lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập, đồng thời cam kết trung lập, phi quân sự hóa và phi hạt nhân.

Tổng thống Zelensky tuần này tuyên bố Ukraine sẵn sàng thiết lập một lệnh ngừng bắn nhằm vào hạ tầng năng lượng với Nga nếu Moscow đồng ý với sáng kiến như vậy.

Hồi tháng 3, Ukraine và Nga đã đồng ý về một lệnh đình chiến liên quan đến năng lượng. Tuy nhiên, hai bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận.