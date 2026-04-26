Ukraine lo ngại khi Nga "lột xác" vũ khí giá rẻ

Ukraine cho biết việc Nga sử dụng các UAV tấn công đắt tiền đang giảm, trong khi Moscow chuyển sang các hệ thống rẻ hơn như UAV “Molniya”, theo ông Serhii Beskrestnov, cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng.

Quân đội Nga đã nâng cấp UAV Molniya, biến chúng thành các nền tảng trinh sát và giám sát chi phí thấp, ngày càng thay thế vai trò tấn công truyền thống.

Vấn đề chính của loại UAV này, theo ông Beskrestnov, là khó bị radar phát hiện do bay ở độ cao thấp và sử dụng vật liệu thân máy bay đặc biệt, khiến việc đánh chặn bằng các hệ thống chống UAV trở nên khó khăn hơn đáng kể.

Ông cũng nhấn mạnh rằng đường truyền video của Molniya hoạt động thông qua các bộ phát công suất mạnh 5-10W và ăng-ten định hướng, cho phép điều khiển tầm xa và duy trì liên lạc ổn định.

“Chúng tôi rất cần các nhà sản xuất nhanh chóng cung cấp cho tiền tuyến các hệ thống tác chiến điện tử (EW) chuyên xử lý tín hiệu video bị phủ lớp màn gây nhiễu. Chúng tôi đang triển khai việc này”, ông cho biết.

Ông Beskrestnov nhấn mạnh rằng dù Ukraine có nhiều hệ thống tác chiến điện tử, nhưng lại thiếu nghiêm trọng các công cụ phát hiện tần số chính xác.

Ông cảnh báo rằng việc gây nhiễu diện rộng không còn hiệu quả vì Nga đang tung ra quá nhiều dải tần số khác nhau.

Ông cho biết Nga ngày càng sử dụng kỹ thuật nhảy tần số giả ngẫu nhiên (PRFH) trong dải 300-600 MHz, khiến việc gây nhiễu trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Ông Beskrestnov kết luận rằng những thay đổi này đòi hỏi phải thiết kế lại căn bản các hệ thống tác chiến điện tử, khi chiến sự đang chuyển sang việc triển khai số lượng lớn UAV giá rẻ kết hợp với hệ thống liên lạc thích ứng tiên tiến.

“Với dải tần rộng như vậy, tầm điều khiển sẽ giảm nhưng độ khó trong gây nhiễu lại tăng lên. Điều này phải được tính đến khi phát triển các hệ thống tác chiến điện tử mới", ông nhấn mạnh.