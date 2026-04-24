Một tòa nhà ở Mykolaiv, Ukraine bị hư hại nặng nề sau vụ tập kích của Nga (Ảnh minh họa: Skynews).

UAV Ukraine tập kích sở chỉ huy, 12 sĩ quan an ninh Nga thiệt mạng

Một sở chỉ huy của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ở Donetsk đã bị tập kích vào ngày 22/4, khiến 12 sĩ quan thiệt mạng, đồng thời có 15 người khác bị thương, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine Robert "Madyar" Brovdi cho biết trên Telegram.

Một loạt vụ nổ đã làm rung chuyển Donetsk vào khoảng 8h sáng giờ địa phương, sau đó các video bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những gì dường như là UAV tấn công một tòa nhà nhiều tầng chưa hoàn thiện.

Lực lượng Kiev đã sử dụng máy bay không người lái FP-2 nội địa do công ty quốc phòng Fire Point sản xuất, được thiết kế cho các cuộc tập kích tầm trung, với tải trọng từ 60 đến 100kg, ông Brovdi cho biết.

Chiến dịch, trong đó các nhà điều hành đã thực hiện "8 cuộc tấn công chính xác vào mục tiêu", được tiến hành bởi Lực lượng Hệ thống Không người lái phối hợp với Quân đoàn 1 Azov thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine, tuyên bố cho biết.

Theo ông Brovdi, sở chỉ huy Nga này chịu trách nhiệm về xây dựng mạng lưới tình báo, tuyển mộ, thực hiện các cuộc tấn công, cũng như điều phối lực lượng ủy nhiệm của Moscow.

Kiev thường xuyên nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga tại các vùng lãnh thổ bị kiểm soát, cũng như những cơ sở dầu mỏ và công nghiệp hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Moscow.

Phía Nga không bình luận về các thông tin do Ukraine đưa ra.

UAV của Ukraine tập kích sở chỉ huy FSB ở Donetsk khiến 12 sĩ quan an ninh Nga thiệt mạng cùng 15 người khác bị thương (Video: Telegram).

5 sư đoàn dù của Nga đồng loạt xuất hiện, Zaporizhia nóng lên từng giờ

Kênh Military Summary đưa tin, tình hình trên chiến tuyến vẫn căng thẳng và khó lường. Tại Zaporizhia, hoạt động của cả hai bên đang gia tăng đáng kể, với các báo cáo cho thấy hàng loạt đơn vị tinh nhuệ của quân đội Nga (RFAF) - bao gồm tới 5 sư đoàn dù - đã được tái bố trí trong khu vực, khiến mặt trận này nóng lên từng giờ.

Trong khi đó, phía đông Kramatorsk, các hoạt động dọc theo tuyến đường M03 đang gia tăng, với hoạt động mạnh mẽ hơn được quan sát thấy ở cả hai phía. Ở Liman, quân đội Ukraine (AFU) đang tiếp tục các cuộc phản công - đoạn video định vị địa lý xác nhận sự hiện diện của lực lượng Kiev trong các tuyến rừng liền kề cho thấy các nỗ lực tấn công tiếp theo trong khu vực này.

Quân đội Nga được cho là đang điều động tới 5 sư đoàn dù tinh nhuệ về mặt trận phía tây Zaporizhia, sẵn sàng cho chiến dịch tấn công quy mô lớn (Ảnh: Military Summary).

Cùng chung nhận định với Military Summary, kênh Readovka cho rằng, giao tranh ở cánh tây Zaporizhia đã đạt đến đỉnh điểm.

Cụ thể, quân đội Nga tiếp tục đẩy lùi cuộc phản công của lực lượng Kiev ở khu vực phía tây Zaporizhia. RFAF đang từng bước làm suy yếu tiềm lực chiến đấu của đối phương để chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Rai-Oleksandrivka.

Sư đoàn đổ bộ đường không cận vệ số 7 RFAF tiếp tục giữ vững phòng tuyến ở khu vực Stepnogorsk và các làng xung quanh. Lính dù Nga đã củng cố các tuyến phòng thủ ở Primorskoye, tập trung nỗ lực vào khu vực trung tâm ngôi làng cũng như địa hình xung quanh.

Quân đội Nga đã củng cố toàn bộ tuyến phòng thủ của họ. Phía bắc ngôi làng là một mũi đất cực kỳ bất lợi, mà AFU đang tích cực tìm cách cắt đứt. Khi phòng thủ chống lại đối phương đã giành được ưu thế về quân số cục bộ, việc RFAF củng cố tuyến phòng thủ, san phẳng chiến tuyến là những quyết định tự nhiên và hoàn toàn đúng đắn.

Tại Stepnogorsk, Sư đoàn 7 RFAF cũng đã ngăn chặn được lực lượng lớn của đối phương xâm nhập thành phố. Thành quả lớn nhất mà AFU đạt được là khả năng cho các nhóm xung kích tiến vào một khu phức hợp nông nghiệp cùng các hộ dân ở vùng nông thôn trên rìa phía bắc của khu đô thị.

Bản đồ chiến sự tại cánh tây Zaporizhia ngày 23/4. Quân đội Nga đang chuẩn bị tấn công quy mô lớn bằng các đơn vị tinh nhuệ (Ảnh: Readovka).

Tuy nhiên, để tiến sâu hơn vào thành phố, AFU phải tập trung lực lượng thành công, nhưng hỏa lực của Nga đang ngăn cản điều này. Các đơn vị Kiev ở vùng lân cận Stepnogorsk đang trong thế bế tắc. Họ không thể rút lui - cuộc tiến công vào thành phố đã phải trả giá bằng tổn thất nặng nề - đồng thời cũng không thể tiến lên.

Tại khu vực nông thôn phía đông bắc Stepnogorsk, tình hình tương đối ổn định. AFU tiếp tục cố gắng chiếm làng Lukyanovskoye, nhưng không thành công. Các đơn vị Moscow, dựa vào nhà máy khai thác - chế biến Tavrichesky (GOK), đang ngăn chặn đối phương chiếm được chỗ đứng trong khu định cư.

Bất chấp những khó khăn, lực lượng Kiev đang tích cực cố gắng tiến đến phía sau nhóm binh sĩ Nga đồn trú ở Stepnogorsk, đồng thời bao vây RFAF trong khu vực nông thôn phía đông bắc.

AFU đang tiến công qua các cánh đồng giữa các làng Malye Shcherbaki - Pavlovka. Họ đang trông chờ vào việc tiếp cận các công sự dã chiến đã bị bỏ hoang trước đó để sử dụng chúng làm bàn đạp cho cuộc tiến công xa hơn về phía Kamenskoye.

Dẫu vậy, kế hoạch này có nhiều thiếu sót nghiêm trọng. Lực lượng Kiev đang xâm nhập vào khu vực giữa các "điểm phòng thủ kiên cố" của Nga, khiến các đơn vị AFU này có nguy cơ bị cô lập và cuối cùng là bị xóa sổ.

Ukraine tuyên bố chặn đứng 144 cuộc đột kích của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 23/4 của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 144 cuộc đụng độ xảy ra trên mặt trận... Đối phương đã thực hiện 52 cuộc không kích, thả 176 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ triển khai 3.139 UAV cảm tử, thực hiện 1.936 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng Tham mưu khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản bẻ gãy các nỗ lực xung phong của Nga ở Slobozhansky - Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky, Huliaipole, Dnieper. RFAF không tiến hành bất kỳ hoạt động tấn công nào theo hướng Kramatorsk.

Giao tranh ác liệt ở cánh đông Zaporizhia

Tại khu vực phía đông Zaporizhzhia, Cụm tác chiến phía Đông RFAF đang dần đẩy lùi đối phương khỏi vùng ngoại ô Alexandria. Trong một thời gian dài, khu vực này hầu như không xuất hiện trong báo cáo tác chiến, nhưng gần đây đã có thông tin về các cuộc tấn công mới của Nga hướng về sông Volchya.

Giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra ở tả ngạn. Lực lượng Kiev cố gắng ngăn chặn các đơn vị Moscow giành được chỗ đứng ở phần giáp với khu bảo tồn thiên nhiên rừng Novopavlovsky. Tuy nhiên, các nhóm xung kích RFAF đã vượt sông ở một số nơi, dần tập trung vào rừng, đột phá về phía Lesnoye.

Việc giành được ngôi làng này không chỉ cho phép quân đội Nga hình thành một đầu cầu vững chắc ở hữu ngạn sông Volchya, mà còn cung cấp cho Cụm tác chiến phía Đông RFAF khả năng kiểm soát hỏa lực đối với các tuyến đường tiếp tế của những đơn vị Kiev trong khu bảo tồn thiên nhiên Dibrovsky.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh đông Zaporizhia ngày 23/4. Moscow đột phá trên nhiều hướng, buộc Kiev phải cấp tốc chuẩn bị phòng thủ (Ảnh: Rybar).

Đây là nơi đặt các vị trí chiến lược của Ukraine, đóng vai trò quan trọng trong việc phòng thủ Bolshemykhailivka; nếu mất các vị trí này, nhóm binh sĩ đồn trú trong làng sẽ bị mắc kẹt trong "bẫy lửa".

Tại khu vực trung tâm mặt trận, quân đội Nga đang trinh sát các vành đai rừng và khu dân cư liền kề mặt trận để xác định, loại bỏ các nhóm xâm nhập rải rác của Ukraine. Đồng thời, các đơn vị tiền phương đang cố gắng đẩy lùi AFU khỏi khu vực Ternovate nhằm mở rộng phạm vi tấn công vào đội hình Kiev trong khu vực này.

Ở sườn phía tây, giao tranh vẫn tiếp diễn ở ngoại ô Verkhnyaya Tersa - Vozdvizhevka. Đồng thời, RFAF đang dần tiến về phía tây dọc theo con sông cùng tên, nhằm thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực đối với các điểm vượt sông của AFU gần Kopani và tấn công gần Hulyai-Poleske.

Sau nhiều tháng giao tranh ác liệt, rõ ràng là những cuộc tấn công của Ukraine cuối cùng đã cạn kiệt sức lực, không đạt được kết quả đáng kể nào. Lực lượng Moscow đã tái chiếm được hầu hết các vị trí bị mất trong cuộc phản công của đối phương, trong khi ở các khu vực khác của mặt trận, quân đội Nga đã tận dụng lợi thế từ sự suy yếu của hệ thống phòng thủ của Ukraine và tiếp tục tiến công.

Nga liên tiếp giáng đòn bất ngờ ở Kharkov

Theo kênh Rybar, giao tranh tiếp diễn ở phía tây nam Vovchansk theo hướng Burluk thuộc vùng Kharkov. Các chiến binh Nga đang cố gắng giành được chỗ đứng tại Verkhnyaya Pisarevka và phát triển về phía Losevka. Đồng thời, ở phía đông, RFAF tiếp tục chiếm giữ các vị trí mới ở khu vực biên giới.

Đã có bằng chứng khách quan xác nhận rằng các đơn vị tiên phong của Nga đã đến ngoại ô Bochkovo. Phía bắc Bochkovo là khu bảo tồn cảnh quan Severodonetsky rộng lớn, cho phép mũi xung kích RFAF tiếp cận các vị trí tiền tuyến của đối phương một cách tương đối an toàn.

Trong 2 tuần qua, hoạt động của lực lượng Moscow ở cả hai bờ sông Vovchya đã tăng lên đáng kể. Zybino và Vovchanskiye Khutor đã được giải tỏa, giao tranh đã bắt đầu ở Pokalyanoye và Bochkovo.

Quân đội Nga tấn công quy mô lớn vào Kharkov, chiếm giữ thành công thêm nhiều vị trí, buộc lực lượng Ukraine phải rút lui (Ảnh: Rybar).

Trước đây, mặt trận phía Bắc chỉ tiến dọc theo một đoạn tương đối hẹp của chiến tuyến ở vùng Kharkov, cho phép Ukraine giữ vững phòng tuyến với lực lượng hạn chế, nhưng ngày nay quân đội Nga đang tiến dọc theo hầu hết toàn bộ chiến tuyến.

Ukraine đơn giản là không biết phải chờ đợi cuộc tấn công tiếp theo ở biên giới từ đâu. Và sau khi "dập tắt đám cháy" ở một nơi, Bộ chỉ huy Kiev ngay lập tức chịu một đòn giáng mạnh ở nơi khác, điều này cũng ảnh hưởng đến tinh thần của các đơn vị AFU. Nhờ vậy, RFAF nhanh chóng mở rộng sự hiện diện của họ gần Vovchya, đẩy lùi đối phương về bờ nam sông.

Xét đến động thái giao tranh ở khu vực này và hướng tiến công chung của Cụm tác chiến phía Bắc, có thể lực lượng Moscow cũng sẽ bắt đầu đánh chiếm Malaya Vovchya và Nikolaevka trong tương lai gần. Điều này cho phép họ củng cố các đầu cầu với những đơn vị đang hoạt động gần Nesternoye.

Xét theo xu hướng chung là RFAF tiến sâu vào khu vực biên giới theo hướng Slobozhansky và Sumy lân cận, giới chuyên gia dự đoán Nga sẽ tăng cường hoạt động hơn nữa tại các khu vực khác dọc biên giới với vùng Kharkov, nơi mà mặt trận vẫn duy trì trạng thái tĩnh trong nhiều năm.