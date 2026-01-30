Nga nói “không thể chấp nhận” thỏa thuận ngừng bắn do ông Zelensky đề xuất

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tìm kiếm là không thể chấp nhận được đối với Moscow.

"Chúng tôi đã nhiều lần đề cập đến điều này, và Tổng thống (Nga Vladimir) Putin cũng nhiều lần tuyên bố chúng tôi thấy không thể chấp nhận được ngay cả một thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày mà (Tổng thống Ukraine Volodymyr) Zelensky đang tìm kiếm”, ông Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 29/1.

Ngoại trưởng Nga cho rằng các thỏa thuận ngừng bắn trước đây đều bị lợi dụng để đưa thêm vũ khí vào Ukraine, đồng thời cho phép các lực lượng của Kiev hồi phục, tái vũ trang và tập hợp lại lực lượng để tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Nga.

“Trong các cuộc thảo luận đang diễn ra về đảm bảo an ninh, điều mà các nhà lãnh đạo Ukraine, châu Âu, Tổng thư ký NATO Mark Rutte và nhiều bộ trưởng từ các nước NATO và EU đang rất tự hào, chúng ta liên tục nghe thấy những tuyên bố rằng đảm bảo an ninh là chìa khóa để ngăn chặn xung đột bùng phát trở lại. Tuy nhiên, đó lại là chìa khóa để mở ra một cánh cửa hoàn toàn khác”, ông Lavrov nhận định.

Theo Ngoại trưởng Nga, xung đột Ukraine là một "cuộc đụng độ quy mô lớn" giữa Nga và phương Tây. Ông Lavrov cho rằng nguyên nhân của xung đột Ukraine không nằm ở "cuộc xung đột nội bộ giữa hai quốc gia láng giềng", mà nằm trong kế hoạch địa chính trị lâu dài của phương Tây nhằm "phá hủy" Nga.

Ngoại trưởng Lavrov cáo buộc phương Tây ban đầu dự định chấp nhận Ukraine vào NATO và dần dần chuẩn bị cho nước này xung đột với Nga. "Đó là một trận chiến đã được chuẩn bị từ trước”, ông Lavrov nhận định.

Nga đã đồng ý ngừng bắn cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine vào tháng 3 năm ngoái, sau các cuộc đàm phán với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Moscow sau đó cáo buộc Kiev vi phạm lệnh ngừng bắn chỉ sau vài ngày khi Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng khí đốt của Nga.

Tháng trước, Ukraine và phương Tây kêu gọi một thỏa thuận đình chiến khác, nhưng người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh Nga tìm kiếm một nền hòa bình lâu dài, thay vì một khoảng dừng tạm thời khác.

“Chúng tôi đang làm việc vì hòa bình, chứ không phải vì một lệnh ngừng bắn. Một nền hòa bình ổn định, được bảo đảm, lâu dài, đạt được thông qua việc ký kết các văn kiện phù hợp, là ưu tiên tuyệt đối”, ông nói.

Theo Tổng thống Zelensky, một trong những vấn đề then chốt của hình thức ngừng bắn này là không có bên thứ ba nào giám sát việc tuân thủ thỏa thuận.

Trong khi Ukraine và các nước phương Tây liên tục kêu gọi ngừng bắn tạm thời, Điện Kremlin đã bác bỏ lựa chọn này, nhấn mạnh vào một nền hòa bình lâu dài giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột.

Moscow lập luận rằng một thỏa thuận hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được nếu Ukraine rút hoàn toàn khỏi các vùng lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập, đồng thời cam kết trung lập, phi quân sự hóa và phi hạt nhân.

Cho đến nay, tranh luận về lãnh thổ vẫn là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian. Nga hiện kiểm soát gần 20% lãnh thổ Ukraine.