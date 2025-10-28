Tổng thống Ukraine lệnh quân đội tập kích sâu hơn vào lãnh thổ Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi đã xem xét hiệu quả của các cuộc tấn công tầm xa trong một khoảng thời gian nhất định và những kết quả đạt được. Ngành lọc dầu của Nga đã phải chịu tổn thất vì cuộc chiến và sẽ còn phải chịu tổn thất nhiều hơn nữa”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm 27/10, sau cuộc họp với các đơn vị sản xuất vũ khí và những người chịu trách nhiệm liên quan.

Tổng thống Zelensky chỉ đạo quân đội Ukraine tấn công sâu hơn nữa vào lãnh thổ Nga.

“Chúng tôi đã đặt ra nhiệm vụ mở rộng phạm vi địa lý của các cuộc tập kích tầm xa”, ông Zelensky cho biết.

Theo Tổng thống Zelensky, chính phủ Ukraine đang hợp tác với các nhà sản xuất vũ khí theo hợp đồng dài hạn. Ông cho rằng các hợp đồng dài hạn sẽ "cho phép các nhà sản xuất lập kế hoạch tốt hơn trong việc sử dụng các nguồn lực cần thiết và mở rộng nguồn cung cấp cho quân đội".

Tổng thống Zelensky cam kết rằng số lượng các hợp đồng vũ khí như vậy sẽ tăng lên.

"Chúng tôi đã xác định những nhu cầu và nhiệm vụ quốc phòng mới để hợp tác với các đối tác nhằm đảm bảo nguồn cung phòng không cụ thể. Các đối tác của chúng tôi có những hệ thống cần thiết và điều quan trọng là ngoại giao Ukraine phải chủ động hơn trong việc đưa ra các quyết định liên quan”, ông Zelensky nói thêm.

Trong những tháng gần đây, lực lượng quân sự Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu. Thông qua các cuộc tấn công này, Kiev được cho là muốn hạn chế nguồn cung cấp nhiên liệu cho tiền tuyến và hạn chế doanh thu xuất khẩu của Nga.

Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các khu vực trọng yếu của ngành năng lượng Nga, bao gồm các cảng và nhà máy lọc dầu, nhằm gây áp lực tài chính lên Nga do ngành dầu khí của Nga ước tính đóng góp trung bình đến 20% GDP của đất nước.

Kiev cũng đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các mục tiêu quân sự quan trọng của Nga, bao gồm các căn cứ không quân, nhà máy sản xuất vũ khí và kho chứa đạn dược.

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov tuyên bố các cuộc tập kích nhằm làm tê liệt nguồn thu từ dầu mỏ cũng như hoạt động sản xuất quân sự của Nga.

Mặc dù Ukraine đã bắt đầu nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng từ rất sớm trong cuộc xung đột, nhưng các cuộc tấn công gia tăng trong thời gian gần đây đã gây ra tình trạng thiếu hụt khí đốt và đẩy giá dầu tăng vọt ở Nga.

Điện Kremlin cảnh báo Moscow sẽ đáp trả mạnh mẽ trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng khẳng định Moscow sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực từ bất kỳ cường quốc nước ngoài nào khác, và Nga sẽ đáp trả “áp đảo” đối với bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào vào sâu lãnh thổ nước này.