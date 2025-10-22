Ukraine phóng tên lửa Storm Shadow, tập kích quy mô lớn vào lãnh thổ Nga

Tên lửa Storm Shadow dưới cánh máy bay chiến đấu Typhoon của Anh (Ảnh: The Drive).

"Một cuộc tấn công kết hợp tên lửa và không kích quy mô lớn đã được thực hiện, bao gồm việc sử dụng tên lửa Storm Shadow phóng từ trên không, đã xuyên thủng thành công hệ thống phòng không của Nga", Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine thông báo hôm 21/10.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukriane, chiến dịch này được Không quân Ukraine phối hợp thực hiện với Hải quân, Lục quân và các đơn vị quân đội khác.

Bộ Tổng tham mưu cho biết cuộc tấn công đã đánh trúng Nhà máy hóa chất Bryansk ở tỉnh Bryansk của Nga. Hậu quả của cuộc tấn công vẫn đang được đánh giá.

Nhà máy hóa chất Bryansk là đơn vị sản xuất thuốc súng, thuốc nổ và các thành phần nhiên liệu tên lửa, được Nga sử dụng trong các loại đạn dược và tên lửa tấn công Ukraine. Bộ Tổng tham mưu Ukraine mô tả nhà máy này là một "cơ sở quan trọng" trong tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga.

Anh từng coi Nhà máy Hóa chất Bryansk là một trong những mục tiêu trừng phạt hồi tháng 9. Mỹ cũng từng áp lệnh trừng phạt nhà máy này của Nga.

Nhà máy Hóa chất Bryansk từng trở thành mục tiêu của nhiều cuộc tấn công trước đây, trong đó có một số cuộc tấn công được cho là liên quan đến tên lửa ATACMS tầm xa.

Trong thông báo trên Telegram vào tối 21/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng, trong vòng 4 giờ vào buổi chiều, các đơn vị phòng không của Nga đã phá hủy 57 máy bay không người lái của Ukraine trên khu vực Bryansk.

Ông Alexander Bogomaz, Thống đốc vùng Bryansk, cũng xác nhận Ukraine đã tấn công khu vực này bằng máy bay không người lái và tên lửa vào chiều 21/10. Ông nói thêm rằng không có ai bị thương trong vụ tấn công và không có thiệt hại nào được ghi nhận.

Tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp có tầm bắn từ 250 đến 560km, tùy thuộc vào phiên bản. Được trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến, Storm Shadow được thiết kế để bay gần địa hình với tốc độ cao, tăng cường hiệu quả tấn công các mục tiêu quan trọng.

Ukraine trước đây đã sử dụng Storm Shadow để tấn công các mục tiêu ở vùng Bryansk và Kursk của Nga, cũng như ở bán đảo Crimea do Nga kiểm soát.

Cuộc tấn công mới nhất diễn ra cùng ngày Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào lãnh thổ Nga "có thể nắm giữ chìa khóa không thể thiếu cho hòa bình".

Tổng thống Zelensky từng hy vọng giành được cam kết của Mỹ về việc cung cấp tên lửa Tomahawk tầm xa trong cuộc gặp vào ngày 17/10 với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, Tổng thống Trump từ chối yêu cầu này, đồng thời tuyên bố ông muốn tránh leo thang căng thẳng với Nga.

Chiến dịch tấn công sâu của Ukraine vào lãnh thổ Nga là cách thức mới nhất của Kiev trong cuộc chiến tiêu hao lực lượng vốn rất khốc liệt. Kiev sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các mục tiêu quân sự quan trọng của Nga, bao gồm các căn cứ không quân, nhà máy sản xuất vũ khí và kho chứa đạn dược.

Ukraine cũng sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các khu vực trọng yếu của ngành năng lượng Nga, bao gồm các cảng và nhà máy lọc dầu. Động thái này nhằm gây áp lực tài chính lên Nga do ngành dầu khí của Nga ước tính đóng góp trung bình đến 20% GDP.