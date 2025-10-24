Tổng thống Mỹ bác tin cho phép Ukraine tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hồi tháng 8 (Ảnh: Reuters).

Báo Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ ngày 22/10 cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đã "gỡ bỏ hạn chế quan trọng" nhằm cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do các nước phương Tây cung cấp để tấn công vào sâu lãnh thổ Nga.

Theo Wall Street Journal, sự thay đổi chính sách này diễn ra vào đầu tháng 10 và trùng với tuyên bố của Tổng thống Trump rằng chính quyền Mỹ có thể cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk, loại có tầm bắn tối đa khoảng 2.500km, cho Ukraine.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump đã chỉ trích thông tin do Wall Street Journal đăng tải là “tin giả”.

"Mỹ không liên quan gì đến những tên lửa đó, bất kể chúng đến từ đâu, hay Ukraine làm gì với chúng", ông Trump cho biết.

Việc chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine đã trở thành vấn đề được ưu tiên hàng đầu trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump tuần trước.

Tổng thống Putin cảnh báo động thái này sẽ "làm suy yếu nghiêm trọng triển vọng giải quyết hòa bình" cuộc xung đột Ukraine, đồng thời gây tổn hại đến mối quan hệ giữa Moscow và Washington. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng Ukraine "không thể sử dụng tên lửa Tomahawk nếu không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ".

Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không dễ để chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Kiev vì Mỹ cũng cần những vũ khí này để phòng vệ.

Theo Axios, Tổng thống Trump nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp ở Nhà Trắng hôm 17/10 rằng Mỹ hiện không có ý định cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Tổng thống Trump được cho đã nhấn mạnh rằng ưu tiên hiện tại của ông là ngoại giao, và việc cung cấp cho Ukraine những tên lửa như vậy có thể làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao.

Tổng thống Trump ngày 23/10 tiếp tục tuyên bố Mỹ sẽ không huấn luyện Ukraine sử dụng tên lửa Tomahawk.

“Phải mất tối thiểu 6 tháng, thường là một năm, để học cách sử dụng chúng. Chúng rất phức tạp. Vì vậy, cách duy nhất để bắn tên lửa Tomahawk là chúng ta (Mỹ) phải bắn nó, nhưng chúng ta sẽ không làm điều đó", ông Trump nói.

Tổng thống Zelensky cho rằng không chỉ Mỹ, mà các nước Tây Âu cũng sở hữu tên lửa Tomahawk. “Chúng tôi đã đàm phán với các quốc gia có thể giúp đỡ”, ông Zelensky tuyên bố.

Trong bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo EU tại hội nghị thượng đỉnh Hội đồng châu Âu ở Brussels ngày 23/10, ông Zelensky cho biết Ukraine kỳ vọng sẽ nhận được tên lửa tầm xa, bao gồm cả Tomahawk, từ các quốc gia châu Âu.

Mặt khác, ông Zelensky khẳng định, Ukraine chưa bao giờ sử dụng vũ khí của Mỹ để tập kích các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Tổng thống Putin cảnh báo Nga sẽ đưa ra phản ứng "rất nghiêm trọng, nếu không muốn nói là đáng kinh ngạc" đối với bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine sử dụng tên lửa Tomahawk.