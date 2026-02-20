Nga đang đẩy mạnh các chiến dịch tập kích đường không vào cơ sở hạ tầng của Ukraine (Ảnh minh họa: Telegram).

Italy: Có những "bước tiến quan trọng" trong các cuộc đàm phán

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết đã có những "bước tiến quan trọng" về đảm bảo an ninh trong các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, nhưng bà tin rằng vấn đề lãnh thổ then chốt vẫn còn rất xa vời.

Bà Meloni nói: "Tôi thấy sự tiến triển nhưng không hẳn là một bước ngoặt, mà đúng hơn là một cuộc tiếp xúc về lệnh ngừng bắn, điều mà ở Ukraine vẫn còn rất xa vời".

Đồng thời, bà Meloni nhấn mạnh rằng vấn đề then chốt vẫn chưa được giải quyết: "Có một kế hoạch hòa bình, trong đó cũng bao gồm nhiều vấn đề đã được giải quyết trên giấy tờ, ngoại trừ việc chúng ta còn rất xa vời trong việc giải quyết vấn đề chính, đó là vấn đề lãnh thổ mà Nga tiếp tục tuyên bố chủ quyền".

Tuy nhiên, Thủ tướng Italy khẳng định rằng: "Tôi thấy những bước tiến quan trọng trong các văn kiện mà chúng tôi đang soạn thảo. Công tác đảm bảo an ninh cho Kiev đã được thực hiện rất tốt, và điều này dựa trên đề xuất của Italy về việc mô phỏng theo Điều 5 NATO".

Cuộc tấn công của Nga không dừng lại

Kênh Military Summary đưa tin, sau khi quá trình đàm phán tại Geneva kết thúc, Slovakia và Hungary áp đặt lệnh trừng phạt đối với Ukraine. Việc cung cấp nhiên liệu và các sản phẩm dầu mỏ quan trọng cho Ukraine đã bị ngừng lại. Các nước châu Âu này đang yêu cầu sửa chữa đường ống dẫn dầu Druzhba và nối lại hoạt động trung chuyển qua đó.

Quân đội Ukraine (AFU) phát động một cuộc tập kích quy mô lớn vào sâu lãnh thổ Nga với khoảng 300 UAV. Lần này, khu vực Pskov là mục tiêu.

Trong khi đó, cuộc tấn công của quân đội Nga (RFAF) vẫn tiếp diễn mà không bị cản trở dọc theo mặt trận, tập trung vào thành phố Sloviansk và tỉnh Zaporizhia. Theo các video định vị địa lý mới nhất, lực lượng Moscow thậm chí được cho là đã tái chiếm Ternovate. Điều này cho thấy các cuộc phản công của AFU có lẽ đã không thành công.

Tính đến sáng 19/2, RFAF đã hoàn toàn giành lại quyền kiểm soát khu định cư Ternovate ở vùng Zaporizhia. Dường như trong tương lai gần lực lượng Moscow sẽ tiến hành cuộc phản đột kích quyết liệt hơn tại các khu vực mà họ đã để mất trước đó.

Ukraine phát động chiến dịch phản công ở cánh đông Zaporizhia nhưng sau một số thành công ban đầu, đà tiến của họ đã chững lại. Nga phản đòn, giành lại nhiều vị trí (Ảnh: Military Summary).

Ukraine tuyên bố bẻ gãy hầu hết nỗ lực xung phong của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 19/2 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Từ đầu ngày, đã có 209 cuộc đụng độ. Đối phương phóng 1 tên lửa, thực hiện 51 cuộc không kích, thả 171 quả bom dẫn đường. Họ cũng sử dụng 1.737 UAV cảm tử và tiến hành 1.665 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng phòng vệ cơ bản chặn đứng các đợt xâm nhập của Nga ở Slobozhansky và Kursk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrivske, Huliaipole và Orekhov.

Nga có hàng loạt dấu hiệu lạ ở Sumy

Theo kênh Readovka, quân đội Nga tiếp tục có những động thái bất thường theo hướng Sumy.

Cụ thể, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF một lần nữa hoạt động tích cực đồng thời ở 3 huyện. Ở giai đoạn này, sẽ khó có thể xác định bất kỳ khu vực hoạt động nào của quân đội Nga tại tỉnh Sumy là trọng tâm, vì kế hoạch của Bộ chỉ huy Moscow cho giai đoạn xuân hè năm 2026 vẫn chưa được biết. Tuy nhiên, họ đang dồn nhiều nỗ lực nhất vào các huyện Krasnopolsky và thành phố Sumy, thủ phủ của vùng cùng tên.

Sau khi giải tỏa Pokrovka, lính xung kích Nga tiến về các làng Ryasnoye, Tarutino, Novodmitrovka và Mykhailivka. Mặc dù AFU cố gắng phản công, nhưng hệ thống phòng thủ của họ không thể gọi là mạnh, vì chúng chỉ được duy trì bởi Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 119 và 122 đã bị suy yếu, rút ​​về tỉnh Sumy do mất khả năng chiến đấu.

Các đơn vị Biên phòng Ukraine (GPSU) được giao nhiệm vụ tăng viện khó có thể bù đắp hoàn toàn cho sự thiếu hụt nhân lực của nhóm phòng thủ lãnh thổ.

Vì lý do này, lực lượng Moscow khó có thể gặp phải sự kháng cự nghiêm trọng ở huyện Krasnopolsky, cho phép họ tiếp tục bao vây thủ phủ huyện và thậm chí có thể chiếm được nó trong tương lai gần.

Gần thành phố Sumy, quân đội Nga cũng đã nối lại các hoạt động tích cực, đồng thời đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Kondratovka. Lực lượng Moscow đang đánh bật các vị trí của đối phương một cách chọn lọc cả trong làng và các khu vực xung quanh.

Một số nguồn tin từ thực địa xác nhận rằng lính xung kích Nga đã tiến vào làng. Như vậy, tại khu vực này, RFAF đang khôi phục lại cấu hình tác chiến hồi tháng 6-7/2025, khi Cụm tác chiến phía Bắc tiến công trên một mặt trận rộng lớn, phá vỡ tuyến phòng thủ chính của đối phương ở phía bắc Sumy.

Tuy nhiên, lực lượng Kiev đã có thể ổn định tình hình bằng cách điều động các đơn vị rút lui khỏi vùng Kursk. Nếu có một cuộc tấn công lặp lại vào các vị trí trên tuyến Khoten - Pisarevka - Korchakivka - Nova Sich - Khrapovshchyna, quân đội Ukraine sẽ phải dựa vào lực lượng khiêm tốn hơn do thiếu dự bị, buộc phải đóng quân tại các điểm triển khai tạm thời xa hơn về phía bắc, thuộc huyện Glukhovsky.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy ngày 19/2. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, chuẩn bị bàn đạp cho những đòn đột phá lớn hơn (Ảnh: Readovka).

Mối đe dọa về một cuộc tấn công sắp xảy ra vào Miropolye cũng buộc AFU phải phân tán lực lượng của mình.

Làng Kharkovka, phía tây Komarovka, nơi bị chiếm giữ hồi tháng Giêng, đã nằm dưới lá cờ Nga. Và những vấn đề của "vùng hẻo lánh" này khó có thể kết thúc ở đó, lực lượng Moscow có lẽ sẽ không "ngủ quên" trên chiến thắng.

Vì Kiev coi khu vực này là chiến trường thứ yếu, quân đội Ukraine có nguy cơ chịu tổn thất nghiêm trọng ở vùng Sumy. Tại thời điểm này, RFAF chỉ đang "thăm dò" khu vực này, chuẩn bị cho các hoạt động quân sự tích cực vào mùa xuân khô hạn.

Nga sửa chữa sai lầm, đột phá mạnh tới Sloviansk

Theo hướng Sloviansk, các đơn vị Moscow tiếp tục phá hủy hệ thống hậu cần của Ukraine trên các tuyến đường ở Mykolaivka và Rai-Aleksandrivka. Chính qua những huyết mạch này, lực lượng Kiev đang vận chuyển quân tiếp viện đến Kryvaya Luka và vùng ngoại ô Svyato-Pokrovskoe, nhằm cản trở nỗ lực của Nga trong việc khép chặt vòng vây.

Ở sườn phía bắc, các đợt phản công của AFU tiếp tục diễn ra gần Kryvaya Luka và Reznikovka. Việc kiểm soát 2 làng này sẽ cho phép họ đánh bọc sườn các vị trí đối phương ở Rai-Aleksandrivka, tránh tấn công trực diện vào những vị trí đã được Nga chuẩn bị vào năm 2025.

Ở sườn phía nam, các nhóm xung kích Nga đã tiến vào Nikiforovka, chiếm giữ nhiều vị trí mới ở trung tâm làng.

Một số video về việc cắm cờ ở trung tâm Minkovka cũng xuất hiện trên mạng, cho thấy ít nhất một nửa ngôi làng đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow vài ngày sau thông báo chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga. Tình hình tại Privolye lân cận vẫn chưa rõ ràng do thiếu thông tin từ thực địa và bất kỳ đoạn phim nào.

Trong một thời gian dài, cấu hình đường tiếp xúc ở hướng nam Sloviansk bị che khuất bởi "màn sương chiến tranh". Với những bước tiến ở vùng lân cận Seversk (Siversk), sườn phía nam cuối cùng đã bắt đầu chuyển động.

Trong 2 tháng qua, lực lượng Moscow đã tiến được ít nhất 5km từ Orekhovo-Vasilevka về phía Kramatorsk, và những thành quả họ đạt được trên các tuyến tiếp cận Sloviansk ở phía bắc thậm chí còn lớn hơn. Nhờ việc sửa chữa sai lầm một cách có hệ thống, quân đội Nga có thể thận trọng kỳ vọng vào sự khởi đầu của chiến dịch đột kích vào cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk trong những tháng tới.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine trên trục Seversk - Liman - Sloviansk ngày 19/2. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Phòng tuyến Nga "sụp đổ" ở ngã ba Zaporizhia và Dnipropetrovsk?

Kênh Rybar đưa tin, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở cánh đông Zaporizhia. Một số nguồn tin Ukraine đang tuyên bố lực lượng Kiev đạt những thành công đáng kể và thậm chí là sự "sụp đổ" của hệ thống phòng thủ Nga tại khu vực giao nhau giữa Dnipropetrovsk và Zaporizhia.

Tuy nhiên, những đánh giá như vậy dựa trên sự hiểu sai về các sự kiện, cũng như công việc của các chuyên gia tình báo phương Tây, những người "tô vẽ" thực tế để phù hợp với quan điểm chính trị của họ.

Ở sườn phía bắc, AFU thực sự đã có thể tiến công từ Bolshemykhailivka. Các nhóm xung kích Kiev gần đây cố gắng đột phá qua Orestopol và Sosnovka bằng xe bọc thép, nhưng sau đó đã bị phân tán và bị phá hủy một phần dọc theo tuyến Stepove - Berezove - Ternove. Những khu định cư này trước đây nằm sâu trong tuyến phòng thủ thứ hai của Ukraine, nhưng giờ đây đã trở thành tuyến phòng thủ tiền phương của Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine trên cánh đông Zaporizhia ngày 19/2. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh, tái chiếm một số vị trí. Ngược lại Moscow tiến hành phản đột kích, mở rộng vùng kiểm soát ở vài nơi (Ảnh: Rybar).

Tuần trước, dọc theo sông Gaichur, lực lượng Kiev đã được ghi nhận hiện diện tại Pryluky, Dobropillya, Ternovate, Kosivtseve và Prydorozhne, nhưng họ không thể giữ vững vị trí này lâu. Mặc dù AFU liên tục tuyên bố kiểm soát tất cả các làng này, nhưng hiện tại thế chủ động ở khu vực thuộc về quân đội Nga.

Theo những báo cáo lạc quan nhất, các nhóm xung kích Nga đang tiến về Rozhdestvenskoye và Vozdvizhevka: đây là nơi các đơn vị Ukraine trước đây đã phát động phản công.

Gần Huliaipole, những nỗ lực của Bộ chỉ huy Kiev nhằm "ổn định mặt trận" đã không mang lại kết quả đáng kể. Do các cuộc tập kích bằng UAV thường xuyên, hầu hết những nhóm xâm nhập của Ukraine đều bị loại bỏ trước khi đến được vị trí đã định.

Bước tiến của các đơn vị Moscow chỉ bị chậm lại tạm thời, chứ không bị chặn đứng. Theo dữ liệu sơ bộ, lực lượng vũ trang Nga đang tiến gần đến Gorky và Verkhnyaya Tersa.