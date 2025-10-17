Tổng thống Ukraine đến Mỹ, nêu động lực chấm dứt xung đột với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York vào tháng 9 (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi đã lên kế hoạch gặp Tổng thống Trump vào ngày mai và chúng tôi đang kỳ vọng vào động lực kiềm chế xung đột, vốn đã hiệu quả ở Trung Đông, sẽ giúp chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bình luận trên Telegram ngày 16/10, đề cập đến vai trò trung gian của Tổng thống Mỹ giúp Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.

"Tiếng nói của sức mạnh và công lý chắc chắn cũng sẽ hiệu quả đối với Nga”, ông Zelensky nhận định.

Theo ông Zelensky, "khi nghe tin về Tomahawk, Moscow đang nhanh chóng nối lại đối thoại", đề cập tới đề xuất của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ có thể cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Tổng thống Zelensky đã đến Washington vào ngày 16/10 để chuẩn bị cho cuộc gặp với Tổng thống Trump và các quan chức Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho biết, trước khi gặp Tổng thống Trump, ông sẽ gặp đại diện của các công ty quốc phòng, "những nhà sản xuất vũ khí mạnh mẽ chắc chắn có thể củng cố khả năng phòng thủ” của Ukraine, bao gồm các hệ thống phòng không để phòng thủ trước các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Bình luận của ông Zelensky được đưa ra sau cuộc điện đàm kéo dài hai tiếng rưỡi giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 16/10, trong đó cả hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tổ chức một cuộc họp cấp cao Mỹ - Nga vào tuần tới tại Budapest.

Trong một cuộc họp báo sau cuộc điện đàm, Trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, ông Yuri Ushakov, cho biết Tổng thống Nga đã trực tiếp nêu vấn đề cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

"Tổng thống Putin nhắc lại quan điểm của mình rằng tên lửa Tomahawk sẽ không thay đổi được tình hình trên chiến trường, nhưng sẽ gây tổn hại đáng kể đến mối quan hệ giữa hai nước, chưa kể đến triển vọng giải quyết hòa bình", quan chức Nga nói, đồng thời nhắc lại sự phản đối của Tổng thống Putin đối với khả năng chuyển giao vũ khí cho Ukraine.

Tổng thống Trump ngày 15/10 nói rằng Ukraine muốn "phản công" trong cuộc xung đột với Nga và ông sẽ quyết định về việc có phê duyệt chiến lược này hay không sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky tại Washington vào ngày 17/10.

Đây là cuộc gặp trực tiếp thứ năm giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền hồi tháng 1. Cuộc gặp gần đây nhất diễn ra hôm 23/9 tại New York trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Cuộc gặp sắp tới diễn ra sau 2 cuộc điện đàm gần đây giữa ông Trump và ông Zelensky, trong đó bàn về khả năng phòng không và tấn công tầm xa của Ukraine trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu hạ tầng năng lượng Ukraine.

Nga liên tục chỉ trích ý tưởng Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine, gọi đây sẽ là “sự leo thang nghiêm trọng” trong cuộc chiến. Moscow cảnh báo, kịch bản này nếu xảy ra sẽ làm tổn hại quan hệ song phương Nga - Mỹ và buộc Moscow đáp trả tương xứng.

Điện Kremlin cũng hoan nghênh mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump tập trung thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine sau khi đóng vai trò trung gian giúp Israel và Hamas nhất trí ngừng bắn ở Dải Gaza.