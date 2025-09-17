Nga cảnh báo tấn công lực lượng quân sự châu Âu ở Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Sputnik).

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 17/9 cảnh báo bất kỳ quân đội nước ngoài nào tiến vào khu vực xung đột cùng với lực lượng Ukraine sẽ bị quân đội Nga coi là mục tiêu tấn công hợp pháp.

Các thành viên của "liên minh thiện chí", một nhóm gồm các quốc gia phương Tây thúc đẩy việc tiếp tục viện trợ cho Kiev, đã đề xuất triển khai quân đội NATO tới Ukraine để giám sát lệnh ngừng bắn tiềm năng. Đây được xem là một phần trong các đảm bảo an ninh do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu.

Moscow đã nhiều lần bác bỏ bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của phương Tây, dù với danh nghĩa là lực lượng gìn giữ hòa bình hay bất kỳ tên gọi nào khác.

Ngoại trưởng Lavrov cũng bác bỏ đề xuất này là vô lý. Ông lập luận rằng những sáng kiến ​​này chỉ là một trong những cách để trì hoãn các cuộc đàm phán hòa bình nghiêm túc, vốn có thể thực sự giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine.

“Các nước phương Tây ở châu Âu đã cố gắng ngăn cản chính quyền của (Tổng thống Mỹ Donald) Trump tiến tới việc thúc đẩy một giải pháp thực sự bằng cách cung cấp vũ khí cho chính quyền (Tổng thống) Zelensky, và gần đây còn thành lập một số lực lượng gìn giữ hòa bình, nhưng về cơ bản là lực lượng chiếm giữ, bằng cách đề cập đến việc thiết lập vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine”, ông Lavrov nói.

“Nếu một phần nào đó của Ukraine trở thành lãnh thổ mà lực lượng gìn giữ hòa bình được triển khai, và các đảm bảo an ninh của phương Tây nhằm chống lại Nga có hiệu lực đối với phần lãnh thổ này của Ukraine, điều đó đồng nghĩa với việc phương Tây đã chiếm giữ vùng lãnh thổ đó”, Ngoại trưởng Nga nói thêm.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh bất kỳ lực lượng quân sự châu Âu nào ở Ukraine cũng sẽ là mục tiêu tấn công hợp pháp của quân đội Nga, đồng thời khẳng định Moscow từ lâu đã cảnh báo về điều này.

Ngoại trưởng Lavrov cáo buộc Kiev đang tích cực tìm cách cản trở nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm giải quyết xung đột Ukraine một cách hòa bình. Ông nói thêm rằng Washington dường như hiểu được sự cần thiết phải giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng.

Ông Lavrov lưu ý rằng trong hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ tại Alaska tháng trước, phía Mỹ đã nhất trí rằng cần phải có hành động để giải quyết các vấn đề cốt lõi của cuộc khủng hoảng. Ông nói thêm rằng đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff sau đó đã thông báo nội dung của hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ cho phía Ukraine.

"Theo chúng tôi hiểu, những đánh giá, cân nhắc và đề xuất này đã bị Kiev bác bỏ", ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cho rằng các nhà lãnh đạo Ukraine và châu Âu đang cố gắng thuyết phục Tổng thống Trump từ bỏ nỗ lực hòa bình và quay trở lại đối đầu với Nga, và "về cơ bản biến cuộc chiến của Tổng thống Biden thành cuộc chiến của Tổng thống Trump".

Trong suốt cuộc xung đột, Moscow đã nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng cho một giải pháp hòa bình, miễn là giải pháp đó bao gồm cam kết của Ukraine về việc duy trì sự trung lập, phi quân sự hóa, phi phát xít hóa và chấp nhận thực tế lãnh thổ mới.

Tuy nhiên, các quan chức Nga, bao gồm Ngoại trưởng Lavrov, cho biết cả Kiev lẫn các nước châu Âu dường như đều không thực sự quan tâm đến hòa bình và đang tích cực tìm cách kéo dài cuộc xung đột.