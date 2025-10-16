3 máy bay B-52 của Mỹ áp sát Venezuela

Máy bay B-52 của Mỹ (Ảnh: USAF).

Ba máy bay B-52 mang số hiệu liên lạc BUNNY01, BUNNY02 và BUNNY03 được ghi nhận cất cánh từ căn cứ không quân Barksdale ở bang Louisiana và bay về phía Nam vào sáng sớm. Sau đó, các máy bay này đổi hướng sang phía Đông và tiến vào khu vực không phận quốc tế nằm trong Vùng Thông tin Bay Maiquetía (FIR) mà Venezuela tuyên bố quản lý.

Các máy bay ném bom dường như đã bay vòng quanh trong khu vực FIR Maiquetía khoảng 2 giờ trước khi rời đi.

Động thái này được cho là một màn phô trương sức mạnh giữa lúc Washington đang tăng cường hiện diện quân sự tại vùng Caribe, với lý do chính thức là nhằm ngăn chặn dòng chảy ma túy bất hợp pháp về phía Bắc.

Trong những tuần gần đây, các tiêm kích tàng hình F-35, nhiều khả năng là phiên bản B của Thủy quân lục chiến Mỹ xuất phát từ căn cứ cũ Roosevelt Roads tại Puerto Rico, cùng với máy bay tiếp nhiên liệu và nhiều loại máy bay khác của Không quân Mỹ cũng được phát hiện hoạt động trong khu vực này.

Tuy nhiên, cũng có khả năng đây chỉ là chuyến bay huấn luyện thông thường, và chưa rõ liệu Venezuela có tìm cách ngăn chặn các máy bay Mỹ hay không.

Một số nguồn tin chưa được xác nhận cho biết ít nhất một chiếc F-16 trong phi đội nhỏ của Không quân Venezuela đã cất cánh từ căn cứ El Libertador, nằm ở phía tây thủ đô Caracas, khi phát hiện các máy bay B-52 của Mỹ đang bay ngoài khơi.

Một chiếc B-52 của Mỹ hoạt động gần vùng biển Venezuela ngày 15/10 (Ảnh: Flightradar24).

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua xác nhận chính quyền của ông đang xem xét khả năng tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Venezuela, bao gồm cả các căn cứ của băng đảng ma túy, sau loạt vụ tấn công gần đây nhằm vào tàu thuyền ở vùng biển Caribe.

“Chúng ta đang xem xét khu vực trên bộ. Trên biển, chúng ta đã kiểm soát hoàn toàn”, Tổng thống Trump phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng.

Ông nhấn mạnh đây là một phần trong nỗ lực chống nạn buôn bán ma túy, đồng thời cáo buộc giới lãnh đạo Venezuela “tạo điều kiện cho các tập đoàn ma túy cung cấp cocaine và fentanyl vào Mỹ”.

Tổng thống Trump xác nhận ông đã cho phép Cục Tình báo Trung ương (CIA) tiến hành các hoạt động trên lãnh thổ Venezuela.

Khi được một phóng viên hỏi trong Phòng Bầu dục rằng vì sao ông cho phép CIA hành động tại Venezuela, Tổng thống Trump đáp: “Tôi cho phép vì 2 lý do. Thứ nhất, họ (Venezuela) đã thả tù nhân của họ sang nước Mỹ. Thứ hai là ma túy. Rất nhiều ma túy đang tuồn vào Mỹ từ Venezuela, và phần lớn số đó đi bằng đường biển nhưng chúng ta cũng sẽ ngăn chặn chúng trên đất liền”.

Trước đó, kể từ tháng 9, lực lượng Mỹ đã tiến hành 5 cuộc tấn công nhằm vào các tàu ngoài khơi Venezuela, khiến ít nhất 27 người thiệt mạng. Chính quyền Mỹ không đưa ra bằng chứng cho thấy những người này có liên quan tới các băng đảng.

Liên hợp quốc đã lên án các hành động trên, trong khi Thượng viện Mỹ không thông qua nghị quyết nhằm hạn chế quyền của Tổng thống đối với các chiến dịch kiểu này.

Đáp lại, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã huy động lực lượng dân quân và cảnh báo rằng đất nước “sẵn sàng cho cuộc đấu tranh vũ trang” trong trường hợp căng thẳng leo thang.

Tổng thống Nicolas Maduro ra lệnh tiến hành cuộc tập trận khẩn cấp mới, sau khi một tàu bị Mỹ tập kích ở vùng biển quốc tế gần Venezuela. Trước đó vào tháng 9, ông cho biết đã triển khai khoảng 25.000 binh sĩ để bảo vệ các khu vực biên giới và cơ sở hạ tầng dầu mỏ trọng yếu của đất nước trước “nguy cơ từ Mỹ”.