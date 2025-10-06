Tổng thống Trump ủng hộ gia hạn kiểm soát vũ khí hạt nhân với Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau ở Alaska hồi tháng 8 (Ảnh: AFP).

Khi được hỏi về quan điểm của mình đối với lời đề nghị của Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan đến gia hạn hiệp ước New START, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/10 cho biết: “Nghe có vẻ là một ý tưởng hay với tôi”.

Ông Kirill Dmitriev, cố vấn kinh tế của Tổng thống Putin và là một trong những nhân vật chủ chốt trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa Moscow và Washington, hoan nghênh quan điểm này của chủ nhân Nhà Trắng.

Theo ông Dmitriev, lập trường của ông Trump cho thấy 2 bên “khá có khả năng” sẽ gia hạn thỏa thuận.

Tháng trước, ông Putin bày tỏ sẵn sàng gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược (New START) ký với Mỹ năm 2010 thêm một năm, với điều kiện Mỹ có hành động tương ứng và không phá vỡ thế cân bằng hạt nhân hiện nay.

Đầu tuần này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Washington vẫn chưa phản hồi đề xuất của Moscow.

New START, hiệp ước kiểm soát vũ khí cuối cùng còn hiệu lực giữa Nga và Mỹ, giới hạn mỗi bên ở mức tối đa 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược triển khai và 700 hệ thống phóng, dự kiến hết hạn vào tháng 2 năm sau nếu không được gia hạn.