Tổng thống Trump tuyên bố chưa cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Tên lửa Tomahawk của Mỹ trong một vụ phóng từ Biển Địa Trung Hải (Ảnh: Getty).

Bất chấp nỗ lực kêu gọi liên tục của Ukraine, Tổng thống Donald Trump tỏ ra thờ ơ với kế hoạch bán tên lửa Tomahawk cho các quốc gia NATO, những nước sẽ chuyển giao chúng cho Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông không muốn leo thang chiến tranh.

“Không, thực sự là không", Tổng thống Trump nêu rõ khi trả lời phỏng vấn với báo giới trên chuyên cơ Air Force One hôm 2/11 về việc liệu Washington có xem xét chuyển giao loại vũ khí này cho Kiev hay không.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng ông có thể thay đổi quyết định.

Tổng thống Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã thảo luận về ý tưởng chuyển giao tên lửa Tomahawk khi cả hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Nhà Trắng vào ngày 22/10.

Tổng thư ký NATO cuối tuần qua nói rằng vấn đề này đang được xem xét và chính phía Mỹ sẽ ra quyết định.

Ông Rutte trước đó cũng cho biết: “Tôi nghĩ Tổng thống Trump đã hoàn toàn đúng khi giải thích rằng sẽ mất nhiều tháng để huấn luyện binh sĩ nước ngoài sử dụng tên lửa Tomahawk. Không thể đưa ra quyết định hôm nay thì ngày mai Ukraine có thể vận hành chúng”.

Tên lửa Tomahawk có tầm bắn 2.500km, đủ xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu Mỹ cung cấp tên lửa này, nhưng Moscow đã cảnh báo Washington không nên cung cấp bất kỳ tên lửa Tomahawk nào cho Kiev.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Mỹ hiện có hơn 1.000 tên lửa Tomahawk.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), biến thể tên lửa này có tầm bắn 2.500km sẽ phủ tới ít nhất 1.945 cơ sở quân sự của Nga, trong khi biến thể tầm bắn 1.600km sẽ bao trùm ít nhất 1.655 cơ sở.

Vì vậy, các chuyên gia cho rằng, nếu Mỹ chấp thuận chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, Kiev sẽ có khả năng tiến hành các cuộc tập kích nghiêm trọng nhằm vào cơ sở hạ tầng cung cấp đạn dược và trang thiết bị cho quân đội Nga nằm sâu trong lãnh thổ.