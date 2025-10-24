Nga cảnh báo đáp trả áp đảo nếu bị tập kích bằng tên lửa Tomahawk

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Phát biểu với báo giới sau một cuộc họp tại Moscow ngày 23/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, mọi đòn tập kích nhằm vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa hành trình Tomahawk sẽ kéo theo phản ứng mạnh mẽ của Moscow

“Đây là một hành động leo thang. Nếu loại vũ khí này được sử dụng để tập kích lãnh thổ Nga, thì phản ứng sẽ rất nghiêm trọng, nếu không muốn nói là áp đảo. Tôi khuyên các nhà lãnh đạo phương Tây nên suy nghĩ thật kỹ”.

Ông Putin cho biết ông đã thảo luận vấn đề này với người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm hồi tuần trước, và nhấn mạnh việc chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine “sẽ làm suy yếu nghiêm trọng khả năng đạt được một giải pháp hòa bình”.

Sau cuộc điện đàm đó, Tổng thống Trump thừa nhận việc Mỹ cung cấp Tomahawk cho Kiev “sẽ không dễ dàng” và cho rằng Washington không nên làm cạn kiệt kho vũ khí của mình vì Ukraine.

Hôm 22/10, ông Trump một lần nữa khẳng định Mỹ không có kế hoạch sử dụng hay cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh loại vũ khí này “rất phức tạp” và đòi hỏi thời gian huấn luyện dài.

“Tên lửa Tomahawk có một vấn đề mà nhiều người không nhận ra, cần ít nhất 6 tháng, thường là một năm, để học cách sử dụng chúng. Chúng rất phức tạp. Vì vậy, Tomahawk chỉ được phóng nếu chính chúng ta phóng, và chúng ta sẽ không làm điều đó”, ông Trump nói.

Ukraine từ lâu đã kêu gọi Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn từ 1.600km đến 2.500km với hy vọng vũ khí này có thể làm thay đổi đáng kể năng lực tấn công tầm xa của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu vấn đề trên trong cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hôm 17/10. Washington được cho là đã từ chối yêu cầu này, song giới chức Mỹ cho biết phương án vẫn đang được xem xét và ôngTrump sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng.

Không chỉ trông chờ vào Mỹ, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine cũng hy vọng vào việc nhận được các tên lửa tầm xa, bao gồm cả Tomahawk, từ các quốc gia châu Âu.

“Tôi kêu gọi các bạn ủng hộ mọi thứ giúp Ukraine có được những khả năng như vậy, bởi vì điều đó thực sự tạo ra khác biệt. Những vũ khí tầm xa này không chỉ có ở Mỹ. Một số quốc gia châu Âu cũng có chúng, bao gồm cả Tomahawk. Chúng tôi đang trao đổi với những quốc gia có thể giúp đỡ”, ông nói.

Moscow nhiều lần cảnh báo rằng việc cung cấp Tomahawk cho Ukraine sẽ không thay đổi cục diện chiến trường, nhưng sẽ làm suy yếu nghiêm trọng triển vọng hòa bình và gây tổn hại cho quan hệ Nga - Mỹ.