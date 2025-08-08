Campuchia đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong thư, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho rằng sự hỗ trợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giúp ngăn chặn một cuộc xung đột tiềm tàng và khôi phục hòa bình dọc biên giới chung giữa Campuchia và Thái Lan.

Ông Hun Manet ca ngợi “tầm nhìn và đường lối ngoại giao sáng tạo” của nhà lãnh đạo Mỹ, coi đây là yếu tố mang tính đột phá.

Ông Trump đã sử dụng đòn bẩy thương mại để hối thúc Campuchia và Thái Lan ngồi vào bàn đàm phán và đạt thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 7. Lệnh ngừng bắn này được thiết lập sau 5 ngày giao tranh.

Tổng thống Mỹ nhiều lần khẳng định ông xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình vì vai trò trung gian trong các cuộc xung đột, bao gồm giữa Pakistan và Ấn Độ, cũng như Iran và Israel. Pakistan cũng đã đề cử ông Trump cho giải thưởng này.