Tổng thống Mỹ Donald Trump trò chuyện với các công nhân tại công trình xây dựng phòng khiêu vũ ở Nhà Trắng, Washington ngày 4/11 (Ảnh: Reuters).

Trong chuyến thăm tới công trường đang xây dựng phòng khiêu vũ trong khuôn viên Nhà Trắng vào ngày 4/11, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẵn sàng hợp tác với đảng Dân chủ, miễn là họ không gây trở ngại cho chương trình nghị sự của ông.

"Có lẽ tôi sẽ làm việc được với đảng Dân chủ, trừ khi họ muốn gây cản trở", ông Trump nói với các phóng viên tại sự kiện công khai đầu tiên trước công chúng sau bầu cử giữa kỳ Mỹ.

Tổng thống Trump cũng gạt bỏ khả năng đảng Dân chủ có hành động pháp lý nhằm vào ông, khẳng định ông "không" lo ngại chút nào, đồng thời cảnh báo một động thái như vậy sẽ làm suy yếu đảng Dân chủ.

"Họ làm vậy để làm gì chứ? Để xây dựng được một đất nước thành công ư? Đất nước chúng ta đang thành công hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử", ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump cho biết ông không hối tiếc về thông điệp và chiến lược của mình trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông chia sẻ rằng, tại các cuộc mít tinh của mình, ông đã nhận được rất nhiều “tình cảm” từ người ủng hộ, nhưng điều đó lại không giúp các ứng cử viên của đảng Cộng hòa giành chiến thắng.

“Nếu tên tôi có trên lá phiếu, chúng ta đã thắng rồi. Mọi người đã đến chật kín. Hàng nghìn người có mặt tại mỗi cuộc mít tinh. Nếu tôi có tên trên lá phiếu, chúng ta chắc chắn đã thắng. Nhưng họ lại không thể chuyển hóa được tình cảm đó. Tình cảm tại các cuộc mít tinh ấy thật sự rất lớn; thật không thể tin nổi. Chúng ta đã không thể truyền tải được tình cảm đó sang cho các ứng cử viên”, nhà lãnh đạo Mỹ nói khi một phóng viên hỏi ông có điều gì hối tiếc về chiến lược tranh cử của mình hay không.

Tổng thống Trump thừa nhận cuộc xung đột với Iran đã ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa.

"Tôi nghĩ điều đó phần lớn là đúng, bởi vì cuộc chiến đã khiến giá xăng tăng lên một chút trong ngắn hạn", ông Trump nói với các phóng viên khi được hỏi liệu chiến dịch quân sự tại Iran có tác động đến kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ hay không.

Ông nói thêm rằng cuộc xung đột với Iran là hành động có cơ sở, bất chấp những hệ quả chính trị mà nó mang lại.

"Tôi biết cuộc chiến này sẽ gây ảnh hưởng. Nhưng dù có ảnh hưởng hay không thì Iran cũng không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Trump khẳng định.

Trao đổi với CNBC, Tổng thống Trump cũng cho biết ông “hoàn toàn có thể hợp tác với đảng Dân chủ” trong nhiều vấn đề, mặc dù đảng Cộng hòa không giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

“Tôi có thể hợp tác với họ trong nhiều vấn đề, nhiều hơn những gì mọi người hình dung. Họ có rất nhiều ý tưởng thực sự rất hay”, ông Trump cho biết.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với New York Times, Tổng thống Trump cũng khẳng định ông sẵn sàng chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ và hợp tác với đảng Dân chủ.

"Chúng tôi sẽ hợp tác với đảng Dân chủ, và chúng tôi mong đợi được làm việc cùng họ. Có lẽ chúng tôi sẽ tìm ra phương án giải quyết ổn thỏa", ông Trump nói với New York Times.

Ngay sau khi các hãng tin đồng loạt công bố kết quả bầu cử, Tổng thống Trump gửi thông điệp chúc mừng tới đảng Dân chủ, đồng thời cho biết ông hợp tác với đảng này vì lợi ích của nước Mỹ.

“Tôi quen biết nhiều thành viên đảng Dân chủ. Tôi nắm trong tay quyền phủ quyết tuyệt đối, và tôi tin rằng chúng ta sẽ tìm được tiếng nói chung. Tôi nghĩ rằng họ sẽ muốn hợp tác với tôi. Nếu không, tôi sẽ phủ quyết mọi thứ, và chắc chắn họ không muốn điều đó xảy ra”, ông Trump nói với CBS News.

Ông Trump gửi thông điệp tới đảng Dân chủ

Vào đêm 3/11, Tổng thống Trump đã đăng tải lên mạng xã hội Truth Social hình ảnh một chiếc mũ màu đỏ có in chữ "Veto" (Phủ quyết). Ông Trump từng cảnh báo nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát quốc hội, ông sẽ sử dụng quyền phủ quyết và "phủ quyết tất cả".

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Fox News vào đêm bầu cử, Tổng thống Trump cho biết ông bất ngờ trước kết quả của đảng Cộng hòa, nhưng vẫn bày tỏ sự tin tưởng rằng ông có thể hợp tác với đảng Dân chủ.

"Họ sẽ gửi đến những dự luật khó chấp nhận, và tôi sẽ phủ quyết chúng. Sau vài tháng thực hiện các đợt phủ quyết như vậy, họ sẽ phải tự hỏi: “Làm thế nào để chúng ta hoàn thành được công việc đây?”, và khi đó, chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác”, ông Trump nói.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cũng đề cập đến kết quả của đảng Cộng hòa vào ngày bầu cử, cho rằng người dân Mỹ phản ứng trước tình trạng giá xăng tăng cao nhiều hơn là trước chiến dịch quân sự nhắm vào Iran.

"Tôi không nghĩ đó là do chiến tranh. Tôi cho rằng vấn đề nằm ở giá xăng dầu. Mọi người đồng tình với những gì tôi đang thực hiện đối với Iran, nhưng có lẽ họ thực sự không sẵn sàng chấp nhận hệ quả ngắn hạn là phải trả nhiều tiền hơn cho xăng dầu", ông Trump nói thêm.

Tổng thống cũng chỉ trích một số ứng cử viên đảng Cộng hòa vì đã không tạo được động lực cho những người ủng hộ ông, đồng thời cho rằng sự nhiệt tình tại các cuộc mít tinh vận động tranh cử của ông đã không chuyển hóa thành số phiếu bầu cho những ứng cử viên mà ông hậu thuẫn.

"Tôi khá ngạc nhiên. Tôi từng nghĩ rằng họ sẽ làm tốt hơn. Chúng tôi đã tổ chức những cuộc mít tinh rất hoành tráng. Khoảng 30 cuộc như vậy”, Tổng thống Mỹ chia sẻ.

Mặc dù bày tỏ sự thất vọng trước kết quả dành cho đảng Cộng hòa, ông Trump vẫn dành lời khen ngợi cho màn thể hiện của đảng Dân chủ, đồng thời bác bỏ nhận định rằng kết quả này đồng nghĩa với một thất bại cá nhân đối với ông.

"Tôi nghĩ đảng Dân chủ đã làm tốt, thực sự là vậy. Tôi cho rằng họ đã làm tốt. Họ đã chiến đấu quyết liệt. Tôi không muốn coi đây là một thất bại. Khi tên bạn có trên lá phiếu, tình thế sẽ khác so với khi tên bạn không có trên đó”, ông Trump tuyên bố.