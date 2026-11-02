Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Nếu điều đó xảy ra, tôi đoán mình sẽ trở thành quý ông phủ quyết. Tôi sẽ không để họ thông qua các dự luật", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn Fox News cuối tuần qua.

Ông nói thêm: "Đến một lúc nào đó, có lẽ chúng tôi sẽ đạt được các thỏa thuận. Đó là những gì từng xảy ra với tôi. Đây không phải lần đầu tiên một tổng thống không nắm giữ Hạ viện hay Thượng viện”.

Ông giải thích: "Họ sẽ gửi các dự luật lên. Chúng ta sẽ phủ quyết nó. Sau 1-2 tháng tất cả đều bị phủ quyết. Chúng ta nắm thế chủ động và đưa ra thỏa thuận. Tôi nghĩ điều đó có lẽ sẽ xảy ra, nhưng hy vọng chúng ta không cần phải lo lắng về điều này”.

Tuyên bố được đưa ra khi Decision Desk HQ, đối tác của trang tin The Hill, dự báo nhiều khả năng đảng Dân chủ sẽ giành chiến thắng tại Hạ viện với 83% cơ hội chiến thắng so với 17% của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 3/11 tới.

Tại Thượng viện, đảng Dân chủ có 63% cơ hội giành lại quyền kiểm soát, trong khi đảng Cộng hòa chỉ đạt 37%.

Ông Trump từng được hưởng lợi từ một quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát trong hai năm đầu tiên ở cả hai nhiệm kỳ. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa đã mất quyền kiểm soát Hạ viện vào năm 2019. Trong khoảng thời gian đó, ông từng dọa phủ quyết nhiều dự luật gây chú ý, bao gồm dự luật của Thượng viện ngăn chặn ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để xây bức tường ở biên giới Mexico.

Những lần khác ông Trump sử dụng quyền phủ quyết là đối với các nghị quyết về quyền lực chiến tranh vào năm 2020 khi Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ả rập Xê út trong cuộc nội chiến ở Yemen hay khi Mỹ phát động chiến dịch quân sự chống lại Iran.

Đảng Dân chủ đã gặp nhiều khó khăn để đạt được 2/3 số phiếu cần thiết nhằm đảo ngược các quyết định phủ quyết gần đây của Tổng thống, trong bối cảnh một số người nghi ngờ rằng ông Trump bác bỏ các dự luật nhằm trừng phạt đối thủ chính trị.

Trong một diễn biến liên quan, một quan chức Mỹ cho biết, Nhà Trắng đã dành nhiều tháng để chuẩn bị cho kịch bản đảng Dân chủ có thể giành lại quyền kiểm soát quốc hội. Họ được cho là đang xây dựng các kế hoạch nhằm tiếp tục thúc đẩy các phần quan trọng trong chương trình nghị sự của ông thông qua quyền lực hành pháp.

Các quan chức cấp cao đã làm việc với Văn phòng Cố vấn Nhà Trắng từ tháng 4 để xác định các hành động hành pháp về nhập cư, thuế quan, chi phí nhà ở và chi tiêu liên bang mà ông Trump có thể thực hiện mà không cần sự phê chuẩn của quốc hội.

Đội ngũ của ông Trump cũng đang xem xét những gì ông có thể làm một cách hợp pháp trên cương vị của mình.