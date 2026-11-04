Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc trao đổi qua điện thoại với CBS News ngày 3/11, Tổng thống Donald Trump chúc mừng đảng Dân chủ sau khi các kênh truyền thông lớn đồng loạt đưa tin đảng này đã giành thế đa số tại cả Thượng viện và Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

"Thông điệp của tôi là: xin chúc mừng Đảng Dân chủ, và tôi mong muốn được hợp tác với quý vị vì lợi ích của đất nước chúng ta", ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump cho biết ông dự định sẽ phối hợp với đảng Dân chủ.

"Tôi quen biết nhiều thành viên đảng Dân chủ. Tôi nắm trong tay quyền phủ quyết tuyệt đối, và tôi tin rằng chúng ta sẽ tìm được tiếng nói chung”, ông nói thêm.

"Tôi nghĩ rằng họ sẽ muốn hợp tác với tôi. Nếu không, tôi sẽ phủ quyết mọi thứ, và chắc chắn họ không muốn điều đó xảy ra", nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố.

Tổng thống Trump cho rằng lý do nhiều ứng viên đảng Cộng hòa thất bại là vì tên ông không có trên lá phiếu.

"Tôi cảm thấy rằng vì tên mình không có trên lá phiếu - một điều không thể thay đổi được - nên kết quả mới như vậy. Nếu tôi có tên trên lá phiếu, chúng ta đã giành chiến thắng rồi", ông Trump cho biết.

Lý giải về những thất bại của đảng Cộng hòa, Tổng thống Trump nói thêm: "Trong một số trường hợp, cử tri không thích các ứng viên. Cũng có những trường hợp ứng viên đó không phải là bạn của tôi, và các cử tri trung thành hiểu rõ điều này hơn ai hết. Vì vậy, họ đã chọn cách không đi bỏ phiếu. Thật đáng tiếc, lẽ ra chúng ta đã có thể giành chiến thắng dễ dàng nếu tôi có tên trên lá phiếu. Nhưng tôi lại không có tên ở đó”.

Khi được hỏi liệu ông có cảm thấy thất vọng hay không, Tổng thống Trump cho biết mình đã "nỗ lực hết sức" và "cống hiến tất cả những gì có thể".

"Tôi đã cố gắng hỗ trợ các ứng viên đắc cử, nhưng họ đã không giành được chiến thắng", ông nói.

"Cử tri đã không đi bỏ phiếu như lẽ ra họ phải làm. Nếu tôi có tên trên lá phiếu, họ chắc chắn đã đi bỏ phiếu rồi. Nhưng họ lại không làm vậy. Đó chỉ là một thời điểm nhất định thôi. Chuyện này từng xảy ra nhiều lần trước đây rồi”, ông chủ Nhà Trắng chia sẻ.

Trong cuộc phỏng vấn với báo New York Times, Tổng thống Trump cho biết ông sẵn sàng chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ.

"Chúng tôi sẽ hợp tác với đảng Dân chủ, và chúng tôi mong đợi được làm việc cùng họ. Có lẽ chúng tôi sẽ tìm ra phương án giải quyết ổn thỏa", ông Trump nói với New York Times.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết: “Tôi không có tên trên lá phiếu, và nếu có, chúng ta đã giành chiến thắng áp đảo rồi!”.

Tổng thống Trump thừa nhận cuộc chiến Iran đã góp phần vào những thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông Trump cho biết cuộc đối đầu với Iran đã gây áp lực lên các ứng cử viên đảng Cộng hòa, mặc dù cử tri vẫn ủng hộ cách ông xử lý vấn đề này.

"Tôi nghĩ một phần nguyên nhân là do Iran, nhưng đồng thời, mọi người cũng hiểu được tầm quan trọng của những gì tôi đã làm với Iran", ông nói.

Theo dự đoán mới nhất của hãng tin Guardian, đảng Dân chủ hiện đã giành được 53 ghế, vượt con số tối thiểu 51 cần thiết để kiểm soát Thượng viện. Trong khi đó, các hãng tin lớn khác cũng dự đoán đảng Dân chủ giành số ghế vượt xa mức 218 tối thiểu cần thiết ở Hạ viện để giành quyền kiểm soát từ đảng Cộng hòa.

Khi đảng Dân chủ kiểm soát được lưỡng viện, nỗ lực thúc đẩy chương trình nghị sự của Tổng thống Trump trong 2 năm cuối nhiệm kỳ có thể trở nên khó khăn hơn.