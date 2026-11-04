Ứng viên Dân chủ Adam Hamilton ăn mừng chiến thắng (Ảnh: Reuters).

Các hãng thông tấn lớn tại Mỹ đều đưa tin, đảng Dân chủ đã giành lại quyền kiểm soát tại lưỡng viện trong Quốc hội Mỹ, cũng như các ghế thống đốc bang trên khắp nước Mỹ.

Tại nhiều khu vực được mệnh danh là "thành trì đỏ" kiên cố của đảng Cộng hòa trong hàng chục năm, các ứng viên Dân chủ đã tạo ra "làn sóng xanh", ám chỉ 2 màu truyền thống của 2 đảng. Việc đảng Dân chủ kiểm soát lưỡng viện Quốc hội có thể tác động đến cục diện chính trường Mỹ trong 2 năm tới.

Những chiến thắng đầu tiên sau nhiều thập niên

Theo NBC, tính tới chiều ngày 4/11 theo giờ Việt Nam, tại Thượng viện, đảng Dân chủ giành 54/100 ghế (vượt số tối thiểu 51 để kiểm soát), trong khi đảng Cộng hòa giành 44 ghế. Tại Hạ viện, đảng Dân chủ giành 231 ghế (vượt số tối thiểu 218 để kiểm soát), trong khi đảng Cộng hòa giành 144 ghế.

Lần gần nhất bang Kansas bầu một thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ là cách đây 94 năm. Tuy nhiên, trong đêm 3/11, ứng viên Dân chủ Adam Hamilton đánh bại thượng nghị sĩ đương nhiệm của đảng Cộng hòa Roger Marshall.

Ông Hamilton, mục sư của một nhà thờ, trở thành ứng viên đảng Dân chủ đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện tại bang có phần lớn diện tích nông thôn và thiên về hướng bảo thủ kể từ năm 1932.

Bang Texas, một "thành trì đỏ" kiên cố của đảng Cộng hòa, cũng lần đầu chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ sau nhiều thập niên.

Ông James Talarico tạo nên bất ngờ lớn, giúp đảng Dân chủ giành một ghế Thượng viện tại Texas lần đầu tiên kể từ năm 1988, một năm trước khi ông chào đời.

Bang South Carolina ghi nhận cú lội ngược dòng của đảng Dân chủ. Ứng viên Annie Andrews đánh bại Thượng nghị sĩ Darline Graham, người được bổ nhiệm vào đầu năm 2026 để thay thế người anh quá cố Lindsey Graham. Kể từ năm 1998, chưa có ứng viên đảng Dân chủ nào của South Carolina được bầu vào Thượng viện.

Đây là những chiến thắng được xem là tiêu biểu của đảng Dân chủ tại những bang có truyền thống lâu đời ủng hộ đảng Cộng hòa, cho thấy cuộc bầu cử này sẽ có nhiều tác động tới chính trường Mỹ trong thời gian tới.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu lập kỷ lục

Tổng số cử tri đi bỏ phiếu vẫn chưa được công bố, nhưng người Mỹ đã bỏ hơn 61,7 triệu phiếu ngay cả trước ngày bầu cử 3/11, theo tổ chức Phòng thí nghiệm Bầu cử thuộc Đại học Florida.

Đây là con số cao chưa từng có đối với hoạt động bỏ phiếu sớm trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ. Theo giới quan sát, con số này chắc chắn đã tiếp thêm lợi thế cho đảng Dân chủ, vốn có truyền thống ghi nhận tỷ lệ cử tri bỏ phiếu sớm cao hơn đảng Cộng hòa.

Đài Phát thanh Công cộng Quốc gia Mỹ (NPR) đưa tin, số liệu cho thấy tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tăng mạnh trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi, giới trẻ và các nhóm cử tri thường có xu hướng ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ.

Làn sóng cử tri này góp phần tạo nên một cuộc bầu cử với kết quả có lợi cho đảng Dân chủ khi đảng này được dự đoán sẽ giành chiến thắng trong hàng loạt cuộc đua quan trọng và giành quyền kiểm soát cả 2 viện của Quốc hội.

Chi tiêu vận động tranh cử lập kỷ lục

Theo OpenSecrets, tổ chức phi đảng phái chuyên theo dõi chi tiêu trong chính trường Mỹ, tổng chi tiêu cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 tăng vọt lên mức kỷ lục 11,9 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với mức 8,9 tỷ USD năm 2022.

Các khoản quyên góp cho chiến dịch tranh cử và chi phí mua quảng cáo tăng mạnh trong cuộc bầu cử năm 2026, chủ yếu do hoạt động chi tiêu bên ngoài của các ủy ban hành động chính trị (PAC).

Các khoản chi tiêu bên ngoài này, với sự dẫn dắt của tỷ phú Elon Mus - đồng minh của ông Trump - đã mang lại khoảng 360 triệu USD cho các cuộc vận động của đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, các ứng viên đảng Dân chủ cũng cho thấy khả năng huy động ngân sách tranh cử đáng kể.

Theo OpenSecrets, các ứng viên tranh cử Hạ viện và Thượng viện đã chi số tiền lớn chưa từng có là 3,7 tỷ USD từ quỹ vận động tranh cử của mình, trong đó đảng Dân chủ chi nhiều hơn đảng Cộng hòa 800 triệu USD.

Tại Texas, ứng viên đảng Dân chủ tranh cử Thượng viện James Talarico lập kỷ lục khi huy động được con số khổng lồ 145 triệu USD, cao gấp nhiều lần mức 22 triệu USD mà đối thủ đảng Cộng hòa Ken Paxton kêu gọi được.

"Biến số" nhóm cử tri trẻ và người gốc Mỹ Latinh

Các cuộc thăm dò cử tri sau khi bỏ phiếu cho thấy nam giới trẻ tuổi và cử tri gốc Mỹ Latinh, hai nhóm cử tri có vai trò quan trọng trong chiến thắng của ông Trump ở các cuộc bầu cử trước, dường như đã giảm sự ủng hộ với các chính sách của Tổng thống và đảng Cộng hòa.

Cử tri gốc Hispanic (cộng đồng gốc Tây Ban Nha hoặc từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha) từng góp phần đưa ông Trump lên nắm quyền năm 2016 và đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của ông năm 2024.

Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, một số cử tri gốc Mỹ Latinh đã suy giảm sự ủng hộ với đảng Cộng hòa. Điều này thể hiện rõ trong các cuộc thăm dò cử tri sau bỏ phiếu của NBC News ngày 3/11, khi cử tri gốc Mỹ Latinh ủng hộ các ứng viên đảng Dân chủ với tỷ lệ 62%, so với 35% dành cho các ứng viên đảng Cộng hòa.

Cử tri trẻ cũng suy giảm sự ủng hộ với đảng Cộng hòa, theo các cuộc khảo sát. NBC News đưa tin, các cuộc thăm dò sau bỏ phiếu của hãng cho thấy cử tri từ 18 đến 29 tuổi, cả nam và nữ, đã bỏ phiếu cho các ứng viên đảng Dân chủ với tỷ lệ 72%, so với 25% dành cho đảng Cộng hòa. Đây là sự thay đổi đáng kể so với năm 2024, khi cử tri trẻ chia đều sự ủng hộ giữa ông Trump và đối thủ đảng Dân chủ Kamala Harris.