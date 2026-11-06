Hai ứng viên thị trưởng có số phiếu ngang bằng nhau là 1401 sau đợt kiểm phiếu sơ bộ (Ảnh: CBS News).

CBS News ngày 5/11 đưa tin, cuộc đua giành chức thị trưởng tại thành phố Spring Lake Park, bang Minnesota, kết thúc với kết quả hòa khi 2 ứng viên Robert Nelson và Halyn Roth đều nhận được 1.401 phiếu, theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ.

Mỗi ứng viên nhận được 49,77% số phiếu, theo trang web của Văn phòng Tổng thư ký bang Minnesota. Ngoài ra, có 13 phiếu bầu cho những người không có tên trong danh sách ứng viên. Cả 3 khu vực bỏ phiếu của thành phố đều đã hoàn tất việc báo cáo kết quả.

Chính quyền thành phố cho biết Hội đồng thành phố sẽ rà soát và xác nhận kết quả tại cuộc họp công khai vào ngày 9/11, tại phòng họp hội đồng trong trụ sở tòa thị chính.

Nếu cuộc đua giành chức thị trưởng vẫn hòa sau bước này, luật bang Minnesota quy định người chiến thắng sẽ được xác định bằng hình thức bốc thăm hoặc cách thức may rủi khác.

Ông Daniel Buchholtz, người đứng đầu cơ quan hành chính thành phố, cho biết người chiến thắng sẽ được xác định bằng cách rút thăm tên từ một chiếc túi.

“Đây là quy trình đã được quy định trong luật bang từ lâu và tôi tin rằng đó là một quy trình công bằng”, ông Buchholtz nói.

“Tôi không thích cách này. Tôi đã nghe nhiều người cho rằng quy định này khá vô lý và họ mong muốn có thể tổ chức bỏ phiếu lại hoặc làm điều gì đó khác", ứng viên Roth nói.

Thị trưởng đương nhiệm Robert Nelson, đối thủ của ông Roth, chưa bình luận về thông tin này.

Sau cuộc họp ngày 9/11, các ứng viên thị trưởng ở Spring Lake Park có thời hạn đến 17h ngày 16/11 để yêu cầu kiểm phiếu lại. Nếu có yêu cầu, việc kiểm phiếu lại dự kiến diễn ra ngày 17/11 tại tòa án hạt Anoka. Thời gian cụ thể chưa được ấn định. Chi phí kiểm phiếu lại sẽ do ngân sách công chi trả.

Luật bang Minnesota cũng quy định ứng viên thất cử có thể yêu cầu kiểm phiếu lại bằng tay do ngân sách bang tài trợ nếu chênh lệch số phiếu giữa các ứng viên dưới 0,5% tổng số phiếu được bỏ.

Năm 2018, một cuộc đua vào Hội đồng thành phố Maplewood cũng kết thúc với kết quả hòa và được phân định bằng cách tung đồng xu. Tuy nhiên, kết quả kiểm phiếu chính thức sau đó cho thấy ứng viên đương nhiệm dẫn trước 5 phiếu, vì vậy kết quả tung đồng xu không được áp dụng.

Việc kiểm phiếu lại cũng từng giúp phân định kết quả cuộc bầu cử thị trưởng đặc biệt tại Brooklyn Park năm 2021, trong đó bà Lisa Jacobson giành chiến thắng với cách biệt 2 phiếu.