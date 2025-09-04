Tổng thống Trump nói Mỹ có thể tăng cường hiện diện quân sự tại Ba Lan

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tại phòng Bầu dục hôm 3/9 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu với các phóng viên bên cạnh Tổng thống Nawrocki tại Nhà Trắng ngày 3/9, Tổng thống Trump cho biết Mỹ có thể đóng góp nhiều hơn cho an ninh Ba Lan, một sự thay đổi rõ rệt so với quan điểm thường thấy của ông rằng các quốc gia châu Âu phải tự chịu trách nhiệm nhiều hơn cho an ninh của chính họ.

Trước đó, chính quyền của Tổng thống Trump đã nhiều lần cảnh báo về khả năng Mỹ rút binh sĩ khỏi châu Âu. Mỹ đang duy trì khoảng 8.000 binh sĩ đồn trú tại Ba Lan.

"Chúng tôi sẽ đóng góp nhiều hơn nếu họ muốn", ông phát biểu tại Phòng Bầu dục. "Chúng tôi luôn sát cánh cùng Ba Lan và sẽ giúp Ba Lan tự vệ", Tổng thống Trump nhấn mạnh khi ông ra hiệu về việc hợp tác an ninh sâu rộng hơn với quốc gia Đông Âu này, vốn giáp ranh với vùng Kaliningrad của Nga.

Ông Nawrocki, một sử gia cánh hữu và là đồng minh thân cận của ông Trump, đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống mới của Ba Lan vào tháng trước, cảm ơn nhà lãnh đạo Mỹ vì cam kết tiếp tục hợp tác với đất nước ông.

"Những mối quan hệ đó đối với tôi, với Ba Lan và với người dân Ba Lan, rất quan trọng", ông nói.

Trong khi các vấn đề về an ninh châu Âu được đặt lên hàng đầu trong cuộc họp lần này, Tổng thống Trump cũng đã đề cập đến một số chủ đề khác.

Theo đó, ông Trump tiếp tục bày tỏ sự thất vọng về những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine, mà cho đến nay vẫn chưa mang lại nhiều kết quả.

Tổng thống Mỹ ám chỉ các biện pháp có thể gây áp lực lớn hơn lên Nga nếu không đạt được tiến triển, nói rằng "mọi chuyện rồi sẽ xảy ra" nếu Moscow không thực hiện các bước hướng tới một thỏa thuận hòa bình.

"Tôi không có thông điệp nào gửi tới Tổng thống Putin. Ông ấy biết lập trường của tôi, và ông ấy sẽ đưa ra quyết định theo cách này hay cách khác", ông Trump nói.

Các đồng minh châu Âu đã kêu gọi tăng cường trừng phạt Nga và thúc giục Tổng thống Trump cung cấp thêm chi tiết về việc Mỹ hỗ trợ Ukraine "bảo đảm an ninh" mà Kiev coi là chìa khóa cho bất kỳ thỏa thuận nào. Tuy nhiên, cả Mỹ và các đồng minh châu Âu đều chưa rõ ràng về những cam kết mà họ sẵn sàng thực hiện.