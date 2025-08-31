Tổng thống Donald Trump: Mỹ không còn chi tiền viện trợ cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp tại Nhà Trắng vào tháng 8 (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi đã chi hàng trăm tỷ USD trong cuộc xung đột (ở Ukraine). Giờ đây chúng tôi bán thiết bị cho NATO. Tôi đã yêu cầu họ tăng từ 2 lên 5% (GDP)”, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 30/8.

"Chúng tôi bán thiết bị cho NATO. Chúng tôi không bán cho Ukraine", ông Trump nói thêm.

Ngày 14/7, Tổng thống Trump tuyên bố Washington quyết định tiếp tục cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Kiev với điều kiện châu Âu trả chi phí cho các đợt chuyển giao đó. NATO sẽ điều phối quá trình này.

Trong cuộc phỏng vấn với Daily Caller hôm 30/8, Tổng thống Donald Trump cho biết các nước châu Âu sẽ chủ yếu đảm bảo an ninh cho Ukraine, trong khi Mỹ sẵn sàng hỗ trợ họ.

Khi được hỏi liệu ông có cân nhắc việc cung cấp hỗ trợ không quân cho Ukraine như một phần của các đảm bảo an ninh này hay không, Tổng thống Donald Trump nói: "Có lẽ chúng tôi sẽ làm điều gì đó. Tôi muốn thấy một số vấn đề được giải quyết. Họ không phải là binh lính của chúng tôi, nhưng có khoảng 5.000 đến 7.000 người, chủ yếu là thanh niên, thiệt mạng mỗi tuần”.

“Nếu tôi có thể ngăn chặn điều đó và thỉnh thoảng cho một máy bay bay trên không, thì phần lớn châu Âu sẽ làm việc đó, còn chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp họ. Họ cần điều đó và chúng tôi sẽ giúp họ nếu chúng tôi có thể làm được điều gì đó", ông Trump nói, đồng thời nhấn mạnh ông không có ý định gửi quân đội Mỹ đến Ukraine.

"Chúng tôi sẽ không triển khai quân đội trên bộ hay bất cứ điều gì khác. Nhưng chúng tôi có thể hỗ trợ châu Âu", ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump tiếp tục tuyên bố cuộc xung đột ở Ukraine "không phải là một cuộc chiến của Mỹ" và ông “thừa hưởng” nó từ người tiền nhiệm tại Nhà Trắng.

"Tôi thừa hưởng cuộc chiến này. Và tất cả những gì tôi đang cố gắng làm là dập tắt ngọn lửa", Tổng thống Trump cho biết thêm.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Mỹ lưu ý rằng các đảm bảo an ninh cho Ukraine không thể bao gồm sự bảo vệ của NATO. Đồng thời, ông nói thêm rằng Mỹ sẵn sàng hỗ trợ châu Âu.

Việc chuyển trách nhiệm sang châu Âu không chỉ giúp các tập đoàn quốc phòng Mỹ hưởng lợi lớn mà còn giúp Tổng thống Trump tránh bị cáo buộc can dự vào cuộc chiến mà ông nhiều lần bày tỏ hoài nghi.

Chính sách này đánh dấu sự thay đổi rõ rệt của Washington, bởi dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, Mỹ từng trực tiếp viện trợ khoảng 67 tỷ USD vũ khí và hỗ trợ quân sự khác cho Ukraine.

Chính quyền cựu Tổng thống Biden thường xuyên gửi các lô viện trợ vũ khí, từ hệ thống phòng không, xe tăng đến đạn dược. Đặc biệt, giai đoạn cuối năm 2023, nguồn cung từng bị gián đoạn trong 119 ngày do tranh cãi tại quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát.

Một phần viện trợ của chính quyền ông Biden vẫn còn trong quá trình chuyển giao khi ông Trump nhậm chức. Ông nhiều lần tạm ngưng rồi nối lại dòng viện trợ. Hồi tháng 7, ông cho rằng Ukraine cần thêm hỗ trợ quân sự từ Mỹ, nhưng không nêu rõ mức độ. Chỉ một tuần sau, ông công bố thỏa thuận bán vũ khí cho các đồng minh châu Âu để họ chuyển tiếp cho Kiev.

Châu Âu hiện chính thức khởi động việc mua vũ khí từ Mỹ để chuyển cho Ukraine, chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Trump đạt được thỏa thuận với các đồng minh NATO về vấn đề này.