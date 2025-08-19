Nga - Mỹ tiết lộ nội dung điện đàm giữa ông Trump và ông Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AFP).

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov đã xác nhận về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 18/8.

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi Tổng thống Trump có cuộc họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu ở Nhà Trắng.

Ông Trump đã thông báo cho ông Putin về nội dung của cuộc họp.

Theo ông Ushakov, cuộc gọi kéo dài 40 phút và cả 2 nhà lãnh đạo đều bày tỏ sẵn sàng thảo luận một giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Trump đã chủ trì cuộc gặp với ông Zelensky cùng các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Anh, Italy, Phần Lan và lãnh đạo NATO cùng Ủy ban châu Âu tại Washington để bàn về xung đột Ukraine.

Ông Ushakov cho biết, cả 2 tổng thống đều bày tỏ ủng hộ việc tổ chức đàm phán trực tiếp giữa các phái đoàn Nga và Ukraine.

Ông Putin cũng cảm ơn ông Trump vì sự hiếu khách trong cuộc gặp tại Alaska tuần trước.

Trong khi đó, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump thông báo: "Tôi đã có một cuộc gặp rất tốt đẹp với các vị khách: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Thủ tướng Vương quốc Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng, kết thúc bằng một cuộc họp tiếp theo tại Phòng Bầu dục".

Ông Trump cho biết, trong cuộc họp, các bên đã thảo luận về bảo đảm an ninh cho Ukraine. Châu Âu và Mỹ sẽ phối hợp để cung cấp những bảo đảm này cho Ukraine.

Ông cho biết, các bên đều tỏ ra vui mừng vì khả năng Nga và Ukraine đạt được hòa bình.

Ông Trump cũng xác nhận đã gọi cho ông Putin sau khi cuộc họp kết thúc. Ông cho biết, Mỹ bắt đầu sắp xếp cho một cuộc gặp tại một địa điểm sẽ được xác định sau, giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky.

"Sau khi cuộc gặp đó diễn ra, chúng tôi sẽ có một cuộc họp ba bên, gồm 2 Tổng thống và tôi. Một lần nữa, đây là một bước đi rất tốt, sớm cho một cuộc chiến đã kéo dài gần 4 năm", ông Trump nhấn mạnh.

Ông cho biết, Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff đang phối hợp với Nga và Ukraine cho các nỗ lực tiếp theo.

Nga chưa bình luận về thông tin mà ông Trump cung cấp về cuộc gặp trực tiếp tiềm tàng giữa ông Zelensky và ông Putin, cũng như cuộc gặp 3 bên Nga, Mỹ và Ukraine.

Trước đó, ông Trump cho rằng một lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine là điều được ưu tiên, nhưng có thể không “cần thiết”, bởi ông tin rằng một thỏa thuận hòa bình toàn diện giữa 2 nước có thể thành hiện thực trong “tương lai gần”.

“Tất cả chúng ta rõ ràng đều muốn một lệnh ngừng bắn ngay lập tức trong khi chúng ta nỗ lực hướng tới một nền hòa bình lâu dài. Và có thể điều gì đó như vậy sẽ xảy ra. Tính đến thời điểm này, thì chưa”, ông Trump phát biểu.

Ông bổ sung rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể bàn thảo vấn đề này.

“Tôi không chắc nó là điều cần thiết. Tôi thích lệnh ngừng bắn. Nhưng tôi tin rằng một thỏa thuận hòa bình sau tất cả những điều này là điều rất khả thi, và nó có thể đạt được trong tương lai gần", ông nhấn mạnh.