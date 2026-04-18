Tổng thống Trump muốn NATO tránh xa Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17/4 đã yêu cầu một liên minh NATO "vô dụng" hãy tránh xa eo biển Hormuz sau khi Anh và Pháp thông báo sẽ hợp tác để bảo vệ tuyến vận tải chiến lược này "ngay khi điều kiện cho phép".

Trong một bài đăng đầy giận dữ khác, Tổng thống Trump một lần nữa cáo buộc NATO "vô dụng khi cần đến" và gọi đây là một "con hổ giấy".

Sự chỉ trích này được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Emmanuel Macron cam kết dẫn đầu một "phái đoàn đa quốc gia" nhằm bảo vệ các con tàu đi qua eo biển Hormuz, nơi Iran hiện đã đồng ý mở cửa trở lại trong thời gian ngừng bắn với Mỹ.

“Đây sẽ là một phái đoàn hoàn toàn vì mục đích hòa bình và phòng thủ, nhằm trấn an vận tải thương mại và hỗ trợ rà phá thủy lôi”, Thủ tướng Anh phát biểu tại hội nghị các nhà lãnh đạo thế giới ở Paris hôm qua 17/4.

“Chúng tôi mời tất cả các quốc gia có lợi ích trong dòng chảy thương mại toàn cầu tự do hãy gia nhập cùng chúng tôi. Một số nước đã cho thấy sự sẵn sàng đóng góp. Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc này thông qua một hội nghị lập kế hoạch quân sự tại London vào tuần tới, nơi chúng tôi sẽ công bố thêm chi tiết về thành phần phái đoàn. Hiện đã có hơn một chục quốc gia đề nghị đóng góp khí tài”, ông nói.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump lập tức đáp trả bằng một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social: “Giờ đây khi tình hình eo biển Hormuz đã kết thúc, tôi nhận được một cuộc gọi từ NATO hỏi rằng liệu chúng ta có cần trợ giúp gì không. Tôi bảo họ hãy tránh xa ra, trừ khi họ chỉ muốn chất đầy dầu lên tàu của mình. Họ đã vô dụng khi cần đến, một con hổ giấy”.

Cuộc xung đột tại Trung Đông đã làm rạn nứt mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, khi ông Trump liên tục lên án các đồng minh NATO vì từ chối ủng hộ các hoạt động quân sự của ông chống lại Iran. Các nước châu Âu được cho là đã soạn thảo một kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn cho eo biển Hormuz hậu xung đột, mà không có Mỹ.

Trong khi các cuộc thảo luận diễn ra tại thủ đô nước Pháp, Iran cho biết họ đã mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho các tàu thương mại.

Tổng thống Trump hoan nghênh động thái này của Iran và cho biết Iran đã đồng ý “không bao giờ đóng cửa eo biển Hormuz một lần nữa”. Tuy nhiên, ông cho biết, Mỹ sẽ duy trì lệnh phong tỏa hàng hải Iran cho đến khi nào đạt được thỏa thuận với Tehran. Ông cũng bác bỏ kịch bản Iran kiểm soát một phần hay thu phí qua eo biển Hormuz.

Đáp lại, Tehran cảnh báo đóng cửa eo biển Hormuz một lần nữa nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran.