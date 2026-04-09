Tổng thống Trump chỉ trích NATO sau cảnh báo rút Mỹ khỏi liên minh

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte (Ảnh: Reuters).

Trong một bài viết trên mạng xã hội ngày 8/4, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích NATO từ chối giúp đỡ Mỹ khi Washington cần sự hỗ trợ của liên minh này.

“NATO đã không có mặt khi chúng ta cần họ và họ sẽ không có mặt nếu chúng ta cần họ lần nữa. Hãy nhớ đến Greenland”, Tổng thống Trump viết sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã có cuộc gặp kín với Tổng thống Donald Trump hôm 8/4 để thảo luận về việc mở lại eo biển Hormuz và xoa dịu sự tức giận của nhà lãnh đạo Mỹ đối với NATO về cuộc chiến Iran.

Hiện chưa rõ cuộc gặp riêng này diễn ra như thế nào, nhưng trước đó Tổng thống Trump đã ám chỉ rằng Mỹ có thể xem xét rời khỏi liên minh sau khi các nước thành viên NATO phớt lờ lời kêu gọi giúp đỡ của ông.

Tổng thư ký Rutte mô tả cuộc gặp với Tổng thống Trump là một cuộc thảo luận thẳng thắn và cởi mở giữa “hai người bạn tốt”. Ông Rutte cho biết ông hiểu sự thất vọng của nhà lãnh đạo Mỹ.

Theo ông Rutte, Tổng thống Trump rõ ràng cảm thấy “thất vọng” với nhiều đồng minh NATO vì đã không ủng hộ cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran ở mức độ như ông chủ Nhà Trắng mong muốn.

Tuy nhiên, ông Rutte cho biết ông đã chỉ ra cho Tổng thống Trump thấy rằng nhiều quốc gia châu Âu đã giúp đỡ bằng những cách khác, bao gồm cung cấp hậu cần, các chuyến bay giám sát, căn cứ và các hỗ trợ khác.

Trước cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, khi được hỏi liệu Mỹ còn cân nhắc việc rút khỏi NATO hay không, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ông Trump có thể sẽ thảo luận vấn đề này với Tổng thư ký Rutte.

Ông Rutte sau đó từ chối trả lời liệu tổng thống có nói rằng ông sẽ rút Mỹ khỏi NATO hay không.

“Như tôi đã nói, rõ ràng là có sự thất vọng, nhưng đồng thời, ông ấy cũng đã lắng nghe những lập luận của tôi về những gì đang xảy ra”, ông Rutte cho biết thêm.

Ông Rutte khẳng định rằng phần lớn châu Âu ủng hộ tổng thống Mỹ trong việc kiềm chế Iran.

Trong một tuyên bố được đưa ra trước đó cùng ngày, các nhà lãnh đạo của một loạt quốc gia châu Âu đã hoan nghênh lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Iran và Mỹ, đồng thời cho biết họ “sẽ đóng góp vào việc đảm bảo tự do hàng hải ở eo biển Hormuz”.

Trong thời gian gần đây, Tổng thống Trump liên tục chỉ trích các đồng minh NATO. Căng thẳng nóng lên khi ông kêu gọi các nước trong liên minh tham gia vào chiến dịch của Mỹ - Israel nhằm vào Iran và hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz.

Các đồng minh đã từ chối tham gia chiến dịch này. Một số nước nhấn mạnh rằng đây “không phải là cuộc chiến của họ”.

Đáp lại, ông Trump cho rằng NATO là “con đường một chiều”, khi Mỹ sẵn sàng hỗ trợ các đồng minh nhưng không nhận được sự hỗ trợ tương xứng. Ông tuyên bố đang nghiêm túc xem xét khả năng Mỹ rút khỏi NATO.

Trước khi chiến sự Iran bùng phát, Tổng thống Trump từng tuyên bố rạn nứt giữa Mỹ và NATO bắt nguồn từ mong muốn của ông đối với việc kiểm soát đảo Greenland, lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, một nước thành viên của liên minh. Tuy nhiên, các đồng minh NATO đã phản đối mạnh mẽ điều này.

Ông Trump gọi NATO là “hổ giấy” và cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không còn lo ngại về liên minh này.