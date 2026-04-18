Iran cảnh báo đóng eo biển Hormuz trở lại (Ảnh: CNBC).

Chủ tịch Quốc hội và cũng là trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher ngày 17/4 cho biết Iran sẽ một lần nữa đóng cửa eo biển chiến lược Hormuz nếu Mỹ tiếp tục lệnh phong tỏa các cảng của quốc gia này.

"Nếu lệnh phong tỏa vẫn tiếp diễn, eo biển Hormuz sẽ không thể tiếp tục mở cửa", ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội X, đồng thời nói thêm rằng việc lưu thông qua tuyến đường thủy này sẽ phụ thuộc vào sự cho phép từ phía Iran.

Ông Ghalibaf nói thêm rằng việc eo biển đóng hay mở và các quy định quản lý nó "sẽ do tình hình thực địa quyết định, chứ không phải do mạng xã hội".

Ông cũng chỉ trích những bình luận trên mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong các bài đăng trên Truth Social, ông Trump nói Iran “đã đồng ý sẽ không bao giờ đóng cửa eo biển Hormuz nữa, sẽ không còn được sử dụng như một vũ khí chống lại thế giới nữa”.

Cảnh báo của ông Ghalibaf được đưa ra không lâu sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo eo biển Hormuz “mở cửa hoàn toàn cho tất cả các tàu thương mại đi qua trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

"Phù hợp với lệnh ngừng bắn tại Li Băng, việc lưu thông của tất cả các tàu thương mại qua eo biển Hormuz được tuyên bố mở cửa hoàn toàn trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn, theo lộ trình phối hợp đã được Tổ chức Cảng và Hàng hải của Cộng hòa Hồi giáo Iran công bố", ông Araghchi viết trên X vào 17/4.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết nước này đã đặt ra 3 điều kiện cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Thứ nhất, tàu thuyền chỉ được phép chở hàng thương mại, không được chở binh sĩ. Tàu thuyền và hàng hóa không được liên quan đến các quốc gia đối thủ của Iran.

Thứ hai, tàu thuyền phải đi qua tuyến đường do Iran chỉ định.

Thứ ba, việc đi qua eo biển Hormuz phải được phối hợp với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Tehran cảnh báo Mỹ, bất kỳ sự thất hứa nào đối với các cam kết cũng sẽ phải đối mặt với những “hậu quả nặng nề”.

Ông Mehdi Tabatabaei, Phó Giám đốc phụ trách Truyền thông và Thông tin tại Văn phòng Tổng thống Iran, khẳng định việc mở cửa Hormuz "có điều kiện và hạn chế" là một sáng kiến của Iran, được thiết kế để tạo ra trách nhiệm và đóng vai trò như một bài kiểm tra đối với các nghĩa vụ dứt khoát của Washington.

"Những điều tồi tệ sẽ xảy ra với họ trong trường hợp không thực hiện cam kết”, ông nhấn mạnh.

Cảnh báo được đưa ra sau khi ông Trump nói rằng thỏa thuận giữa Mỹ và Iran “hoàn toàn không liên quan đến Li Băng, và Mỹ sẽ làm việc riêng với Li Băng, xử lý tình hình Hezbollah một cách thích hợp”. Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ tiếp tục lệnh phong tỏa hàng hải với Iran cho đến khi thỏa thuận được ký kết.